Как изменится жизнь белгородцев в марте

Если в жилом помещении никого не было более пяти дней подряд, то плату за вывоз мусора можно будет пересчитать. Для этого надо до отъезда или не позже 30 дней с момента приезда обратиться в свою УК или к оператору ТКО с просьбой о перерасчёте, предоставив подтверждение: путёвку, билеты на поезд или самолёт.