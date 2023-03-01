Как изменится жизнь белгородцев в марте

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
С первым днём весны в силу вступают новые законы. Теперь третьим лицам нельзя будет получить информацию о владельце недвижимости из ЕГРН без его согласия, также введут перерасчёт за вывоз мусора, если дома никого не было более пяти дней.
Акциз на сигареты повысится и составит не менее 3536 рублей за 1000 штук, на 1 кг табака — 8669 рублей. Акциз на жидкости для электронных сигарет — 20 рублей за 1 мл. При этом электронные сигареты исключены из перечня подакцизных товаров.
С весны третьи лица без разрешения не смогут получить персональные данные владельцев недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости. Исключение: супруги владельцев, сотрудники некоторых органов и нотариусы.
Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса включат в Правила дорожного движения. Для них ограничат максимальную скорость — 25 км/ч. Также перечисленный выше транспорт должен весить не более 35 кг, если он ездит по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Появятся специальные дорожные знаки.
Если в жилом помещении никого не было более пяти дней подряд, то плату за вывоз мусора можно будет пересчитать. Для этого надо до отъезда или не позже 30 дней с момента приезда обратиться в свою УК или к оператору ТКО с просьбой о перерасчёте, предоставив подтверждение: путёвку, билеты на поезд или самолёт.
Малый и средний бизнес получит преимущественное право на выкуп движимого имущества: строительной или сельскохозяйственной техники, грузовиков, которые находятся в муниципальной собственности.
К зоомагазинам и птичьим рынка установят требования, которые позволят защитить животных от ненадлежащего содержания.
Граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за ряд тяжких преступлений, больше не смогут работать водителями такси или общественного транспорта. Это касается не только россиян, но и граждан стран — членов ЕАЭС.
Лицензию на оружие не смогут получить подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении, а также граждане, в отношении которых по результатам проверки правоохранителей есть заключение о наличии опасности для окружающих, общества и государства. Обжаловать отказ можно будет через суд.
Банкам, некредитным финорганизациям, а также при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания будет запрещено передавать документы или персональные данные через иностранные мессенджеры. Список таких мессенджеров определяет РКН.
Для защиты персональных данных в интернете теперь будут размещать общие сведения о доходах депутатов и сенаторов в обезличенном виде.
Эксперимент по торговле рецептурными лекарствами стартует в Москве, Белгородской и Московской областях. Он продлится до 1 марта 2026 года.
Использовать биометрические данные граждан можно будет при:
Увеличен размер выплат на возмещение:
Физлица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства до 31 марта могут подать заявление на кредитные каникулы по договорам, заключённым до 1 марта прошлого года.