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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Как изменится жизнь белгородцев в марте

1 марта 2023, 06:01
Фото: 1MI

В Госдуме рассказали о нововведениях, ожидающих россиян в марте

В начале весны в силу вступает ряд законов: вырастут акцизы на сигареты, ограничат получение информации о собственниках недвижимости, электросамокаты и гироскутеры включат в ПДД. Подробности об этих и других изменениях сообщили в пресс-службе Госдумы.
Сюжет
Законы

С первым днём весны в силу вступают новые законы. Теперь третьим лицам нельзя будет получить информацию о владельце недвижимости из ЕГРН без его согласия, также введут перерасчёт за вывоз мусора, если дома никого не было более пяти дней.

Табачная продукция подорожает

Акциз на сигареты повысится и составит не менее 3536 рублей за 1000 штук, на 1 кг табака — 8669 рублей. Акциз на жидкости для электронных сигарет — 20 рублей за 1 мл. При этом электронные сигареты исключены из перечня подакцизных товаров.

Персональные данные владельцев недвижимости защитят

С весны третьи лица без разрешения не смогут получить персональные данные владельцев недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости. Исключение: супруги владельцев, сотрудники некоторых органов и нотариусы.

Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса включат в Правила дорожного движения. Для них ограничат максимальную скорость — 25 км/ч. Также перечисленный выше транспорт должен весить не более 35 кг, если он ездит по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Появятся специальные дорожные знаки.

Плату за вывоз мусора можно будет пересчитать

Если в жилом помещении никого не было более пяти дней подряд, то плату за вывоз мусора можно будет пересчитать. Для этого надо до отъезда или не позже 30 дней с момента приезда обратиться в свою УК или к оператору ТКО с просьбой о перерасчёте, предоставив подтверждение: путёвку, билеты на поезд или самолёт.

Малый и средний бизнес получат преимущество при выкупе техники

Малый и средний бизнес получит преимущественное право на выкуп движимого имущества: строительной или сельскохозяйственной техники, грузовиков, которые находятся в муниципальной собственности.

К местам продажи животных установят требования

К зоомагазинам и птичьим рынка установят требования, которые позволят защитить животных от ненадлежащего содержания.

Судимым за тяжкие преступления запретят работать в такси

Граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за ряд тяжких преступлений, больше не смогут работать водителями такси или общественного транспорта. Это касается не только россиян, но и граждан стран — членов ЕАЭС.

Ужесточение выдачи лицензии на оружие

Лицензию на оружие не смогут получить подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении, а также граждане, в отношении которых по результатам проверки правоохранителей есть заключение о наличии опасности для окружающих, общества и государства. Обжаловать отказ можно будет через суд.

Использование иностранных мессенджеров ограничат

Банкам, некредитным финорганизациям, а также при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания будет запрещено передавать документы или персональные данные через иностранные мессенджеры. Список таких мессенджеров определяет РКН.

О доходах депутатов теперь не узнаем

Для защиты персональных данных в интернете теперь будут размещать общие сведения о доходах депутатов и сенаторов в обезличенном виде.

Рецептурные лекарства начнут продавать онлайн

Эксперимент по торговле рецептурными лекарствами стартует в Москве, Белгородской и Московской областях. Он продлится до 1 марта 2026 года.

Использование биометрических данных граждан отрегулируют

Использовать биометрические данные граждан можно будет при:

  • проведении аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
  • осуществлении безналичных операций на сумму не более 1000 рублей, включая НДС;
  • заключении договоров об оказании услуг связи в интернете;
  • аутентификации на портале госуслуг.

Страховые выплаты при авариях на опасном объекте увеличат

Увеличен размер выплат на возмещение:

  • вреда, причинённого жизни и здоровью потерпевшего, — до 3 млн рублей;
  • расходов на погребение потерпевшего — до 40 тысяч рублей;
  • вреда в связи с нарушением условий жизнедеятельности потерпевшего — до 300 тысяч рублей;
  • вреда имуществу потерпевшего физлица — до 750 тысяч рублей, юрлица — до 1 млн.

Кредитные каникулы

Физлица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства до 31 марта могут подать заявление на кредитные каникулы по договорам, заключённым до 1 марта прошлого года.

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#Ольга Аксёнова#Законы#Нововведения#Март#Акцизы#Пдд#Плата за мусор#Такси#Оружие#Общество
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