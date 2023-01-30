Белгородцы добились изменения ещё одного маршрута автобуса

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Автобус № 234 «ТПУ „Амбар“ — мкр. Разумное-54 — улица Лосева» снова ездит до аквапарка после жалоб от белгородцев. Новое расписание в связи с изменениями уже опубликовано.
Ранее автобус № 234 ездил до аквапарка, однако с 1 января остановку из маршрута следования убрали.
Отмечается, что изменения негативно сказались на пассажирах. Многие люди на этом автобусе добирались домой с работы.
После нескольких обращений белгородцы добились своего — с 1 февраля маршрут изменится.