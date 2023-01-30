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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Белгородцы добились изменения ещё одного маршрута автобуса

30 января 2023, 12:40
Фото: 1MI
Конечной остановкой автобуса № 234 был ТЦ «Амбар», хотя ранее автобус ездил до аквапарка. Пассажиры были недовольны, поэтому старый маршрут вернули. Новое расписание опубликовал Организатор пассажирских перевозок.

Автобус № 234 «ТПУ „Амбар“ — мкр. Разумное-54 — улица Лосева» снова ездит до аквапарка после жалоб от белгородцев. Новое расписание в связи с изменениями уже опубликовано.

Ранее автобус № 234 ездил до аквапарка, однако с 1 января остановку из маршрута следования убрали.

Отмечается, что изменения негативно сказались на пассажирах. Многие люди на этом автобусе добирались домой с работы.

После нескольких обращений белгородцы добились своего — с 1 февраля маршрут изменится.

Фото: Организатор пассажирских перевозок
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Общество#Автобус#Расписание#Маршрут#Автобус по расписанию
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