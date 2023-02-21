В России внесут изменения в систему высшего образования

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Как отметил президент, в сфере высшего образования назрели существенные изменения с учётом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах жизни.
Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий.
Владимир Путин
В связи с этим Путин поручил внести ряд изменений:
Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, рынке труда и т. д. Нужно всё продумать, проработать, до мелочей. У молодёжи должны появиться новые возможности для качественного образования, трудоустройства, профессионального роста.
Владимир Путин
Путин также добавил, что те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам. Также не будет подлежать пересмотру уровень подготовки и дипломы высшего образования граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.