В России внесут изменения в систему высшего образования

Путин также добавил, что те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам. Также не будет подлежать пересмотру уровень подготовки и дипломы высшего образования граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.