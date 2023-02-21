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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В России внесут изменения в систему высшего образования

21 февраля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. При этом дипломы, которые были получены по ныне действующим программам образования, аннулированы не будут.

Как отметил президент, в сфере высшего образования назрели существенные изменения с учётом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах жизни.

Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий.
Владимир Путин

В связи с этим Путин поручил внести ряд изменений:

  1. Вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.
  2. Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек может продолжить образование в магистратуре или ординатуре.
  3. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.
Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, рынке труда и т. д. Нужно всё продумать, проработать, до мелочей. У молодёжи должны появиться новые возможности для качественного образования, трудоустройства, профессионального роста.
Владимир Путин

Путин также добавил, что те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам. Также не будет подлежать пересмотру уровень подготовки и дипломы высшего образования граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

 

 

 

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#Вуз#Изменения#Образование#Белгородская область#Владимир Путин#Кристина Семенчук
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