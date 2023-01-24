В России предложили ввести пересечение границы по брони. Кого коснутся изменения?

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев выступил с предложением внести поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России».
Москвичев считает, что даты и время выезда из страны на автомобиле частным лицам и перевозчикам необходимо бронировать заранее. Это относится как к россиянам, так и к иностранным гражданам.
Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу уже 1 марта 2023 года. Тогда порядок выезда за пределы России будет устанавливать правительство, а кабинет министров утвердит список документов, необходимых для брони. Также составят перечень категорий транспорта, который сможет пересекать границу в любое время.
Спустя время автор законопроекта дал уточнения. По словам депутата Госдумы, поправки в закон должны коснуться только автомобилей для международных грузовых перевозок. Предполагается, что таким образом решится проблема с очередями в пунктах выезда.