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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

В России предложили ввести пересечение границы по брони. Кого коснутся изменения?

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI

Бронирование даты пересечения госграницы должно коснуться только грузовиков

В Госдуме предложили резервировать даты и время пересечения границы на автомобиле, сообщают «Новые известия». Спустя время депутат — автор законопроекта дал уточнения, кого могут коснуться изменения.
Сюжет
Граница

Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев выступил с предложением внести поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России».

Москвичев считает, что даты и время выезда из страны на автомобиле частным лицам и перевозчикам необходимо бронировать заранее. Это относится как к россиянам, так и к иностранным гражданам.

Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу уже 1 марта 2023 года. Тогда порядок выезда за пределы России будет устанавливать правительство, а кабинет министров утвердит список документов, необходимых для брони. Также составят перечень категорий транспорта, который сможет пересекать границу в любое время.

Спустя время автор законопроекта дал уточнения. По словам депутата Госдумы, поправки в закон должны коснуться только автомобилей для международных грузовых перевозок. Предполагается, что таким образом решится проблема с очередями в пунктах выезда. 

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#Ася Дугнист#Россия#Белгородская область#Евгений Москвичев#Граница#Государственная граница#Пересечение границы#Выезд за границу#Бронирование#Общество#Грузовики
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