В России предложили ввести пересечение границы по брони. Кого коснутся изменения?

Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу уже 1 марта 2023 года. Тогда порядок выезда за пределы России будет устанавливать правительство, а кабинет министров утвердит список документов, необходимых для брони. Также составят перечень категорий транспорта, который сможет пересекать границу в любое время.