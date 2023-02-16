Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В России с 1 марта в силу вступят поправки в правила дорожного движения. В последний раз столь существенные изменения вносили ещё в 2014 году, отмечает издание.
Теперь водители смогут предъявлять некоторые документы сотрудникам ГИБДД в электронном виде. Распространяется нововведение на полис ОСАГО, электронный ПТС, путевые листы. Права и свидетельства о регистрации транспорта по-прежнему нужно предъявлять в бумажном виде.
Помимо этого, в ПДД появилось понятие «направляющие островки» — элемент дороги, который показывает разделение потоков или их слияние. Останавливаться на них запретят. Штраф — 500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 2,5 тыс. рублей.
Новые правила появились и для управления электросамокатами, гироскутерами и моноколёсами. Их признают средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Скорость ограничат до 25 км/ч. При движении по тротуару скорость должна равняться пешеходной. СИМ весом тяжелее 35 кг не смогут ездить по тротуарам. На дорогах же разрешат передвигаться только там, где скорость ограничена 60 км/ч.