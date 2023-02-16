Новые правила появились и для управления электросамокатами, гироскутерами и моноколёсами. Их признают средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Скорость ограничат до 25 км/ч. При движении по тротуару скорость должна равняться пешеходной. СИМ весом тяжелее 35 кг не смогут ездить по тротуарам. На дорогах же разрешат передвигаться только там, где скорость ограничена 60 км/ч.