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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

Белгородских водителей ожидают существенные изменения с 1 марта

16 февраля 2023, 10:36
Фото: 1MI
С весны в России вступят в силу несколько поправок в правила дорожного движения. Они касаются электросамокатов, направляющих островков и электронных документов, сообщает «Российская газета».

В России с 1 марта в силу вступят поправки в правила дорожного движения. В последний раз столь существенные изменения вносили ещё в 2014 году, отмечает издание.

Теперь водители смогут предъявлять некоторые документы сотрудникам ГИБДД в электронном виде. Распространяется нововведение на полис ОСАГО, электронный ПТС, путевые листы. Права и свидетельства о регистрации транспорта по-прежнему нужно предъявлять в бумажном виде.

Помимо этого, в ПДД появилось понятие «направляющие островки» — элемент дороги, который показывает разделение потоков или их слияние. Останавливаться на них запретят. Штраф — 500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 2,5 тыс. рублей.

Новые правила появились и для управления электросамокатами, гироскутерами и моноколёсами. Их признают средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Скорость ограничат до 25 км/ч. При движении по тротуару скорость должна равняться пешеходной. СИМ весом тяжелее 35 кг не смогут ездить по тротуарам. На дорогах же разрешат передвигаться только там, где скорость ограничена 60 км/ч.

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#Наталья Корявых#Поправки#Дорожное движение#Законодательство#Пдд#Авто#Электронные документы#Гибдд#Направляющие островки#Штраф#СИМ#Электросамокаты#Гироскутеры#Моноколёса
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