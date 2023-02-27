Baza: в Белгородской области ищут переодетых в форму ВС РФ диверсантов

У правоохранительных органов имеется список из десяти фамилий и имён, которыми могут представляться участники ДРГ. Среди них также фигурирует и девушка.

Сообщается, что передвигаться участники группы могут на разных автомобилях. Более всего правоохранителей интересуют УАЗ «Буханка», несколько ВАЗов, чёрный Volkswagen, Mitsubishi, а также УАЗ Patriot.