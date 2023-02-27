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Published Сегодня, 10:15

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Baza: в Белгородской области ищут переодетых в форму ВС РФ диверсантов

27 февраля 2023, 10:15
Фото: 1MI
Речь идёт о десяти участниках ДРГ, которые могут быть одеты в российскую военную форму, пишет Telegram-канале Baza. Никаких официальных подтверждений пока нет. В администрации соседнего Курского региона информацию о поиске диверсантов опровергли.

В Белгородской области разыскивают диверсионную группу. Диверсанты, возможно, одеты в российскую военную форму, однако никаких официальных подтверждений этим данным нет.

У правоохранительных органов имеется список из десяти фамилий и имён, которыми могут представляться участники ДРГ. Среди них также фигурирует и девушка.
Сообщается, что передвигаться участники группы могут на разных автомобилях. Более всего правоохранителей интересуют УАЗ «Буханка», несколько ВАЗов, чёрный Volkswagen, Mitsubishi, а также УАЗ Patriot.

Интересно, что сообщения о диверсионной группе были и в Курской области. Местные власти назвали информацию фейком, уточняет 46ТВ.

Напомним, в ноябре в Белгороде задержали четверых пособников украинского диверсанта. Последний, как сообщалось, собирался подорвать газовый поток в Волгоградской области.

В Белгороде задержали четверых пособников украинских диверсантов
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#Наталья Корявых#Розыск#Белгородская область#Курская область#Происшествия#ДРГ#Диверсанты
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