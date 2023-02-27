Baza: в Белгородской области ищут переодетых в форму ВС РФ диверсантов

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Белгородской области разыскивают диверсионную группу. Диверсанты, возможно, одеты в российскую военную форму, однако никаких официальных подтверждений этим данным нет.
У правоохранительных органов имеется список из десяти фамилий и имён, которыми могут представляться участники ДРГ. Среди них также фигурирует и девушка.
Сообщается, что передвигаться участники группы могут на разных автомобилях. Более всего правоохранителей интересуют УАЗ «Буханка», несколько ВАЗов, чёрный Volkswagen, Mitsubishi, а также УАЗ Patriot.
Интересно, что сообщения о диверсионной группе были и в Курской области. Местные власти назвали информацию фейком, уточняет 46ТВ.
Напомним, в ноябре в Белгороде задержали четверых пособников украинского диверсанта. Последний, как сообщалось, собирался подорвать газовый поток в Волгоградской области.