ФСБ ликвидировала четверых украинских диверсантов на границе в Брянской области

В Брянской области на российско-украинской границе ликвидировали группу из четверых украинских диверсантов. Они пытались проникнуть на территорию региона.
В ФСБ сообщили, что ДРГ уничтожили 25 декабря. При себе у задержанных были немецкие пистолеты-пулемёты SIG Sauer и четыре бомбы на 40 кг в тротиловом эквиваленте. Чуть позже в Сети появилось видео с места ликвидации группы, планировавшей атаковать регион.
Ранее в 17 км от российско-украинской границы в Белгородской области нашли схрон с оружием украинских диверсантов. Боеприпасы обнаружили в лесу. В схроне находились 13 кг пластической взрывчатки «Семтекс» из Чехии, гранатомёт, автомат АКС-74У, электродетонаторы, украинские сим-карты, смартфоны, а также сменная одежда.