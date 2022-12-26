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ФСБ ликвидировала четверых украинских диверсантов на границе в Брянской области

Сегодня, 12:21
Фото: «Брянские новости»
Диверсанты пытались проникнуть на территорию региона, пишут «Брянские новости» со ссылкой на ФСБ.

В Брянской области на российско-украинской границе ликвидировали группу из четверых украинских диверсантов. Они пытались проникнуть на территорию региона.

В ФСБ сообщили, что ДРГ уничтожили 25 декабря. При себе у задержанных были немецкие пистолеты-пулемёты SIG Sauer и четыре бомбы на 40 кг в тротиловом эквиваленте. Чуть позже в Сети появилось видео с места ликвидации группы, планировавшей атаковать регион.

Ранее в 17 км от российско-украинской границы в Белгородской области нашли схрон с оружием украинских диверсантов. Боеприпасы обнаружили в лесу. В схроне находились 13 кг пластической взрывчатки «Семтекс» из Чехии, гранатомёт, автомат АКС-74У, электродетонаторы, украинские сим-карты, смартфоны, а также сменная одежда.

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Брянская область#Приграничье#Диверсанты#ДРГ#Происшествия#Черноземье#ФСБ#Задержание
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