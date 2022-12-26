ФСБ ликвидировала четверых украинских диверсантов на границе в Брянской области

В ФСБ сообщили, что ДРГ уничтожили 25 декабря. При себе у задержанных были немецкие пистолеты-пулемёты SIG Sauer и четыре бомбы на 40 кг в тротиловом эквиваленте. Чуть позже в Сети появилось видео с места ликвидации группы, планировавшей атаковать регион.