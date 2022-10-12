Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Брянске задержали готовившего теракт украинского диверсанта

Сегодня, 08:51
Фото: кадр из видео ФСБ
ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале, пишут «Брянские новости».

В Брянске задержали гражданина Украины, который готовил теракт на транспортно-логистическом терминале. Уголовное дело возбудили по двум статьям.

Диверсанта задержали сотрудники ФСБ. Известно, что злоумышленник добирался в Брянскую область из Киева через Эстонию. В ЦОС ФСБ рассказали, что украинские спецслужбы заранее начали готовить схрон с компонентами взрывных устройств.

Гражданин Украины на съёмной квартире собрал взрывное устройство. Он должен был разместить взрывное устройство на складе транспортно-логистической компании. У задержанного изъяли бомбу мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте. У мужчины также забрали средства связи, с помощью которых он общался с сотрудниками СБУ.

Фигурант дела раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием, уточнили в ФСБ. Также известно, что взрывное устройство мужчина забрал из тайника в лесу недалеко от железнодорожных путей. 

 

Читайте также:
ФСБ обвинила главу военной разведки Украины в организации подрыва Крымского мостаВ ФСБ сообщили о 100 обстрелах Белгородской, Курской и Брянской областей за неделюВ Белгородской области ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске украинца
#Происшествия#Черноземье#Брянск#ФСБ#Подготовка теракта#Задержание#Украинец#Наталья Корявых
Подпишитесь
Оперштаб назвал взрывы над Белгородом следствием работы ПВО
Сегодня, 14:30
Халатности и мошенничества нет, но дом снесут: что случилось с жильём для сирот
Сегодня, 09:41
Экс-мэра Симферополя назначили первым замглавы администрации Белгорода
Сегодня, 14:24
В Сети опубликовали кадры с места пожара на подстанции в Шебекино
Сегодня, 09:29
Гладков ответил, введут ли в Белгородской области военное положение
Вчера, 20:21
Гладков показал, чем кормят в части мобилизованных белгородцев
Сегодня, 10:58