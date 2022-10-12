В Брянске задержали готовившего теракт украинского диверсанта

Гражданин Украины на съёмной квартире собрал взрывное устройство. Он должен был разместить взрывное устройство на складе транспортно-логистической компании. У задержанного изъяли бомбу мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте. У мужчины также забрали средства связи, с помощью которых он общался с сотрудниками СБУ.