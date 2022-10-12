В Брянске задержали готовившего теракт украинского диверсанта

В Брянске задержали гражданина Украины, который готовил теракт на транспортно-логистическом терминале. Уголовное дело возбудили по двум статьям.
Диверсанта задержали сотрудники ФСБ. Известно, что злоумышленник добирался в Брянскую область из Киева через Эстонию. В ЦОС ФСБ рассказали, что украинские спецслужбы заранее начали готовить схрон с компонентами взрывных устройств.
Гражданин Украины на съёмной квартире собрал взрывное устройство. Он должен был разместить взрывное устройство на складе транспортно-логистической компании. У задержанного изъяли бомбу мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте. У мужчины также забрали средства связи, с помощью которых он общался с сотрудниками СБУ.
Фигурант дела раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием, уточнили в ФСБ. Также известно, что взрывное устройство мужчина забрал из тайника в лесу недалеко от железнодорожных путей.