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В Белгородской области задержали обучавшихся в Европе украинских диверсантов

14 ноября 14:07
Фото: кадр из видео "Известий"
Диверсионная группа состояла из троих человек. У одного из членов ДРГ изъяли оружие и поддельные документы.

В Белгородской области задержали диверсантов, которые проходили обучение в Европе. ДРГ состояла из троих человек.

По данным российских СМИ, при задержании у одного из диверсантов изъяли оружие, имеющееся на вооружении ВСУ, и поддельные документы. Также в Сети опубликовали видео, где видно, как двое диверсантов выходят из леса недалеко от линии боевого соприкосновения и садятся в машину.

Ранее сообщалось, что в Брянске задержали украинского диверсанта. Он готовил теракт на транспортно-логистическом терминале. В сентябре в Белгородской области ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске украинца.

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Диверсионная группа ВСУ#Задержание
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