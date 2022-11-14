В Белгородской области задержали обучавшихся в Европе украинских диверсантов

В Белгородской области задержали диверсантов, которые проходили обучение в Европе. ДРГ состояла из троих человек.
По данным российских СМИ, при задержании у одного из диверсантов изъяли оружие, имеющееся на вооружении ВСУ, и поддельные документы. Также в Сети опубликовали видео, где видно, как двое диверсантов выходят из леса недалеко от линии боевого соприкосновения и садятся в машину.
Ранее сообщалось, что в Брянске задержали украинского диверсанта. Он готовил теракт на транспортно-логистическом терминале. В сентябре в Белгородской области ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске украинца.