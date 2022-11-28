В Белгороде задержали четверых пособников украинских диверсантов

Пособники могут быть связаны с неким Евгением Киселём, который находится в федеральном розыске за наркоторговлю. Он скрывается на территории Украины и, согласно оперативным данным, работает на СБУ. Задержанных в Белгороде пособников использовали в качестве посредников, чтобы обезопасить диверсанта.