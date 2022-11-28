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В Белгороде задержали четверых пособников украинских диверсантов

Сегодня, 07:22
Фото: кадри из видео "Вести"
Россиян вместе с подрывником обезвредили сотрудники ФСБ. Диверсант собирался подорвать газопровод в Волгоградской области, сообщает канал «Россия 1».

В Белгороде задержали четверых россиян, помогавших украинскому диверсанту. Их всех обезвредили сотрудники ФСБ. Известно, что диверсант собирался подорвать газовый поток в Волгоградской области, который питает «Южный поток».

Видео с попыткой подрыва попало в Сеть. Предполагается, что его снимал сам диверсант для отчётности. Также уточняется, что указанный газовый поток пытаются взорвать не впервые. Оттуда топливо через Ростовскую область и Краснодарский край поступает в магистраль «Турецкий поток».

Пособники могут быть связаны с неким Евгением Киселём, который находится в федеральном розыске за наркоторговлю. Он скрывается на территории Украины и, согласно оперативным данным, работает на СБУ. Задержанных в Белгороде пособников использовали в качестве посредников, чтобы обезопасить диверсанта.

В деле фигурирует и беспилотник, который прилетел с Украины и сбросил элементы взрывного устройства в Белгородской области. Интересно, что задержанные криминальным путём получали деньги, которыми частично и оплатили диверсию. 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Операция на Украине#Волгоградская область#Теракт на газопроводе#Диверсанты#Пособники#Задержание в Белгороде
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