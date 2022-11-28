В Белгороде задержали четверых пособников украинских диверсантов

В Белгороде задержали четверых россиян, помогавших украинскому диверсанту. Их всех обезвредили сотрудники ФСБ. Известно, что диверсант собирался подорвать газовый поток в Волгоградской области, который питает «Южный поток».
Видео с попыткой подрыва попало в Сеть. Предполагается, что его снимал сам диверсант для отчётности. Также уточняется, что указанный газовый поток пытаются взорвать не впервые. Оттуда топливо через Ростовскую область и Краснодарский край поступает в магистраль «Турецкий поток».
Пособники могут быть связаны с неким Евгением Киселём, который находится в федеральном розыске за наркоторговлю. Он скрывается на территории Украины и, согласно оперативным данным, работает на СБУ. Задержанных в Белгороде пособников использовали в качестве посредников, чтобы обезопасить диверсанта.
В деле фигурирует и беспилотник, который прилетел с Украины и сбросил элементы взрывного устройства в Белгородской области. Интересно, что задержанные криминальным путём получали деньги, которыми частично и оплатили диверсию.