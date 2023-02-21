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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК

21 февраля 2023, 09:55
Фото: Bel.ru
В ходе послания Владимира Путина Федеральному Собранию президент предложил помочь работникам ОПК с арендой жилья.
Сюжет
Жилье

Так, Владимир Путин предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК): ставка будет значительно снижена, так как большую часть оплаты на себя возьмёт государство.

Поручаю отработать все детали программы и, не затягивая, приступить к строительству. В первую очередь - в городах значимых: оборонных, индустриальных, научно-исследовательских центрах.
Владимир Путин

Также президент поблагодарил всех участников специальной военной операции и отметил, что все попытки запада обвалить экономику закончились крахом.

Люди должны понимать, что Родина оценивает вклад в защиту Отечества.
Владимир Путин

Что касается жилья, то отметим: ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о выделении 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на строительство домов, разрушенных в Белгородской области результате обстрелов ВСУ.

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