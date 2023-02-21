Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Так, Владимир Путин предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК): ставка будет значительно снижена, так как большую часть оплаты на себя возьмёт государство.
Поручаю отработать все детали программы и, не затягивая, приступить к строительству. В первую очередь - в городах значимых: оборонных, индустриальных, научно-исследовательских центрах.
Владимир Путин
Также президент поблагодарил всех участников специальной военной операции и отметил, что все попытки запада обвалить экономику закончились крахом.
Люди должны понимать, что Родина оценивает вклад в защиту Отечества.
Владимир Путин
Что касается жилья, то отметим: ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о выделении 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на строительство домов, разрушенных в Белгородской области результате обстрелов ВСУ.