Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Западные элиты превратились в «символ тотальной беспринципной лжи», считает Владимир Путин. По мнению президента, всё это время, пока горел Донбасс, Запад играл «краплёными картами». Кроме того, западным странам не знакомы понятия чести, доверия, порядочности — они обманывают даже свой народ.
Были и конкретные действия: расширения НАТО, создание ракетных баз — «зонтиком» решили прикрыться. Я хочу подчеркнуть, но это всем и так известно: ни у одной страны мира нет такого количества баз по всему миру, как у Америки.
Владимир Путин
Как заявил президент, на данный момент вся планета «утыкана» американскими базами.
Путин подчеркнул, что именно западный мир «выпустил джинна из бутылки»: Россия была готова к мирному урегулированию всех вопросов, но в ответ получила лицемерную реакцию и расширение НАТО.