Путин: западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи

Западные элиты превратились в «символ тотальной беспринципной лжи», считает Владимир Путин. По мнению президента, всё это время, пока горел Донбасс, Запад играл «краплёными картами». Кроме того, западным странам не знакомы понятия чести, доверия, порядочности — они обманывают даже свой народ.