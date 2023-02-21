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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:26

Путин: западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи

21 февраля 2023, 09:24
Фото: 1MI
Во время послания Владимира Путина Федеральному Собранию президент рассказал о своём отношении к западному блоку стран, обвинив его во лжи и размещению военных баз по всему миру.

Западные элиты превратились в «символ тотальной беспринципной лжи», считает Владимир Путин. По мнению президента, всё это время, пока горел Донбасс, Запад играл «краплёными картами». Кроме того, западным странам не знакомы понятия чести, доверия, порядочности — они обманывают даже свой народ.

Были и конкретные действия: расширения НАТО, создание ракетных баз — «зонтиком» решили прикрыться. Я хочу подчеркнуть, но это всем и так известно: ни у одной страны мира нет такого количества баз по всему миру, как у Америки.
Владимир Путин

Как заявил президент, на данный момент вся планета «утыкана» американскими базами.

Путин подчеркнул, что именно западный мир «выпустил джинна из бутылки»: Россия была готова к мирному урегулированию всех вопросов, но в ответ получила лицемерную реакцию и расширение НАТО.

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