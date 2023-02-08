Первые эвакуированные из приграничного села белгородцы получили квартиры

Сегодня в Белгородском районе в новые квартиры согласились въехать первые две эвакуированные семьи из Журавлёвки. Что с их домом сейчас — они не знают: уже 25 февраля губернатор Вячеслав Гладков предложил местным покинуть приграничную зону. Согласились практически все: так, в той же Журавлёвке из 1600 человек остались девять. Жили семьи почти год в гостинице, как сказал губернатор — в «тяжёлых условиях».