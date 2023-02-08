Первые эвакуированные из приграничного села белгородцы получили квартиры

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Сегодня в Белгородском районе в новые квартиры согласились въехать первые две эвакуированные семьи из Журавлёвки. Что с их домом сейчас — они не знают: уже 25 февраля губернатор Вячеслав Гладков предложил местным покинуть приграничную зону. Согласились практически все: так, в той же Журавлёвке из 1600 человек остались девять. Жили семьи почти год в гостинице, как сказал губернатор — в «тяжёлых условиях».
Семье Путятиных предложили квартиру одним из первых. По площади предложенное жильё совпало с площадью домов в Журавлёвке. У Дмитрия и Елены три дочки: Вика, Диана и Полина. Их возраст — четыре, три и один год соответственно. Подумав и посмотрев квартиру, семья сказала «да».
Когда позвонила глава поселения Анжелика Самойлова, было неожиданно. Честно говоря, до сих пор не верится. Но всё равно хочется домой. Там курочки, утки, гуси. До спецоперации работал рядовым сотрудником на МАП «Нехотеевка». Но на начало СВО у меня выпали выходные.
Дмитрий и Екатерина Путятины
Было страшно: взрывы, военные, техника. Шок и испуг за жизнь детей. Быстро организовали вывоз, поселили семьи в гостиницы. С первой семьёй был тяжёлый разговор 26 февраля, а сейчас уже по-другому, и лица другие.
Вячеслав Гладков
Как рассказал губернатор, деньги на покупку жилья для жителей приграничных сёл уже прибыли в регион. Конкретно в Разумном готовые квартиры предоставила ЖБК: Гладкова цена устроила, было принято решение покупать.
Конечно, на всех жилья не будет. Но будем вводить и строить новое. На примере двух семей видим, что всё получается. Стоит несколько задач, в частности - перед главой района Владимиром Перцевым: если есть возможность и что-то сохранилось, то постараться что-то вывезти и спасти, а если дом был разрушен, то будем искать внебюджетные средства, чтобы оказать содействие. Шкафы, мягкая мебель — этим надо помогать.
Вячеслав Гладков
Старое же жильё, оставшееся в посёлках, нужно будет по закону сдать — Гладков отметил, что вопрос непростой и прорабатывать его будут с юристами. Тем не менее, губернатор не против, чтобы после завершения боевых действий помещения использовались собственниками под какие-то хозяйственные нужды.
Напомним, что Белгородской области выделили 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на строительство домов, разрушенных в результате обстрелов ВСУ.