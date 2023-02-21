Путин сообщил об идее запада создать «гендерно-нейтрального» бога

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Как заявил президент Владимир Путин, западный мир находится в состоянии морального упадка: "педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки". По мнению главы РФ, в таких вопросах нужно обратиться к священным писаниям — «там всё написано».
Запад предлагает идею гендерно-нейтрального Бога. Прости их, Господи — не ведают, что творят.
Владимир Путин
Тем не менее, президент отметил, что взрослые люди имеют право жить так, как хотят, и никто не собирается вторгаться в частную жизнь — «пусть делают, что хотят». Но, по словам Путина, в задачи народа России сейчас входит не допустить вырождения и деградации детей, и «мы сделаем это».
Семья — это союз мужчины и женщины.
Владимир Путин
Отметим, что до этого президент обвинил западный блок стран в лжи и лицемерии.