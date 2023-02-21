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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Путин сообщил об идее запада создать «гендерно-нейтрального» бога

21 февраля 2023, 09:35
Фото: Bel.ru
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал о «нормализации педофилии» на западе и об их планах создать бесполого бога.

Как заявил президент Владимир Путин, западный мир находится в состоянии морального упадка: "педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки". По мнению главы РФ, в таких вопросах нужно обратиться к священным писаниям — «там всё написано».

Запад предлагает идею гендерно-нейтрального Бога. Прости их, Господи — не ведают, что творят.
Владимир Путин

Тем не менее, президент отметил, что взрослые люди имеют право жить так, как хотят, и никто не собирается вторгаться в частную жизнь — «пусть делают, что хотят». Но, по словам Путина, в задачи народа России сейчас входит не допустить вырождения и деградации детей, и «мы сделаем это».

Семья — это союз мужчины и женщины.
Владимир Путин

Отметим, что до этого президент обвинил западный блок стран в лжи и лицемерии. 

Путин: западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи
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