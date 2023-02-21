Путин сообщил об идее запада создать «гендерно-нейтрального» бога

Тем не менее, президент отметил, что взрослые люди имеют право жить так, как хотят, и никто не собирается вторгаться в частную жизнь — «пусть делают, что хотят». Но, по словам Путина, в задачи народа России сейчас входит не допустить вырождения и деградации детей, и «мы сделаем это».