Глава района в Белгородской области сообщил об открытии нескольких парт памяти

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
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Updated Сегодня, 14:40
«Парты Героя» открылись в честь нескольких погибших военнослужащих, участвовавших в СВО. Парты памяти открылись в школах Волоконовского района.
15 февраля в Волоконовской средней школе № 1 парту открыли в честь Игоря Степанова. Он участвовал в боевых действиях с 2004 года в составе Северного флота на десантных и противолодочных кораблях, а также на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий». Военный принимал участие в ликвидации сомалийских пиратов.
На СВО белгородец хотел отправиться добровольцем, но его не брали в силу возраста, однако предложили пойти в ЧВК в качестве инструктора. В должности командира разведотделения в составе штурмового отряда он поехал в Артёмовск в ДНР, где погиб 24 сентября при выполнении боевых задач. Его посмертно наградили крестом «За кровь и храбрость».
В Волоконовской средней школе № 2 почтили память младшего сержанта Артёма Дикарева. Он командовал гранатомётным взводом второго мотострелкового батальона воинской части в Валуйках. Белгородец погиб в марте 2022 года под селом Каменка Харьковской области. Его наградили Орденом Мужества посмертно.
16 февраля в Пятницкой школе открыли парты памяти в честь троих военнослужащих. Андрей Сорокин погиб 21 апреля в Попасной в ЛНР. Он имеет девять медалей и знак отличия «За безупречную службу». Ранее белгородец участвовал в боевых действиях в Сирии. Также почтили память Ивана Деряги, погибшего 1 сентября в Артёмовске, и Романа Шипилова, который погиб 29 октября в селе Терны Луганской Народной Республики.
В Ютановской средней школе почтили память её выпускника Андрея Степанова. Его призвали на службу 24 сентября в рамках частичной мобилизации. Известно, что белгородец погиб в ноябре.