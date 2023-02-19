Глава района в Белгородской области сообщил об открытии нескольких парт памяти

На СВО белгородец хотел отправиться добровольцем, но его не брали в силу возраста, однако предложили пойти в ЧВК в качестве инструктора. В должности командира разведотделения в составе штурмового отряда он поехал в Артёмовск в ДНР, где погиб 24 сентября при выполнении боевых задач. Его посмертно наградили крестом «За кровь и храбрость».



В Волоконовской средней школе № 2 почтили память младшего сержанта Артёма Дикарева. Он командовал гранатомётным взводом второго мотострелкового батальона воинской части в Валуйках. Белгородец погиб в марте 2022 года под селом Каменка Харьковской области. Его наградили Орденом Мужества посмертно.