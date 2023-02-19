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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Глава района в Белгородской области сообщил об открытии нескольких парт памяти

19 февраля 2023, 14:35
Фото: страница Сергея Бикетова «ВКонтакте»

«Парты Героев» открыли в нескольких белгородских школах

В нескольких школах Волоконовского района открыли «Парты Героев» в честь погибших военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бикетов.
Сюжет
СВО

«Парты Героя» открылись в честь нескольких погибших военнослужащих, участвовавших в СВО. Парты памяти открылись в школах Волоконовского района.

15 февраля в Волоконовской средней школе № 1 парту открыли в честь Игоря Степанова. Он участвовал в боевых действиях с 2004 года в составе Северного флота на десантных и противолодочных кораблях, а также на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий». Военный принимал участие в ликвидации сомалийских пиратов.

На СВО белгородец хотел отправиться добровольцем, но его не брали в силу возраста, однако предложили пойти в ЧВК в качестве инструктора. В должности командира разведотделения в составе штурмового отряда он поехал в Артёмовск в ДНР, где погиб 24 сентября при выполнении боевых задач. Его посмертно наградили крестом «За кровь и храбрость».

В Волоконовской средней школе № 2 почтили память младшего сержанта Артёма Дикарева. Он командовал гранатомётным взводом второго мотострелкового батальона воинской части в Валуйках. Белгородец погиб в марте 2022 года под селом Каменка Харьковской области. Его наградили Орденом Мужества посмертно.

16 февраля в Пятницкой школе открыли парты памяти в честь троих военнослужащих. Андрей Сорокин погиб 21 апреля в Попасной в ЛНР. Он имеет девять медалей и знак отличия «За безупречную службу». Ранее белгородец участвовал в боевых действиях в Сирии. Также почтили память Ивана Деряги, погибшего 1 сентября в Артёмовске, и Романа Шипилова, который погиб 29 октября в селе Терны Луганской Народной Республики.

В Ютановской средней школе почтили память её выпускника Андрея Степанова. Его призвали на службу 24 сентября в рамках частичной мобилизации. Известно, что белгородец погиб в ноябре.

Фото: страница Сергея Бикетова «ВКонтакте»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Волоконовский район#СВО#Общество#Спецоперация#Парта героя#Парта памяти#Военные
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