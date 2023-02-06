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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Имя погибшего в СВО белгородца внесли в Книгу почёта

6 февраля 2023, 06:34
Фото: Telegram-канал «ЧП 31»

Белгородский боец погиб от мины в ходе спецоперации

Евгений Колоколов во время выполнения боевой задачи получил осколочное ранение от мины, сообщают в Telegram-канале «ЧП 31».
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СВО

5 февраля погиб житель Белгородской области Евгений Колоколов с позывным «Кок». Он принимал участие в спецоперации. Белгородец выполнял боевую задачу — «осуществлял корректировку огня артиллерии по позициям противника». После уничтожения склада боеприпасов ВСУ началась ответная атака.

Рядом с Евгением упала мина — он получил осколочное ранение, от которого скончался. Как утверждает источник Telegram-канала, имя Евгения Колоколова вписано в Книгу почёта подразделения.

Ранее мы писали ещё о двоих погибших бойцах — Николае Куликове и Андрее Ерёмине. В их честь установили «Парты Героев».

Стало известно о гибели ещё двоих бойцов из Белгородской области на СВО
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#Ася Дугнист#Спецоперация#Погибшие в СВО#СВО#Белгородская область#Военнослужащие#Мина#Книга почёта
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