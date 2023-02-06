Имя погибшего в СВО белгородца внесли в Книгу почёта

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
5 февраля погиб житель Белгородской области Евгений Колоколов с позывным «Кок». Он принимал участие в спецоперации. Белгородец выполнял боевую задачу — «осуществлял корректировку огня артиллерии по позициям противника». После уничтожения склада боеприпасов ВСУ началась ответная атака.
Рядом с Евгением упала мина — он получил осколочное ранение, от которого скончался. Как утверждает источник Telegram-канала, имя Евгения Колоколова вписано в Книгу почёта подразделения.
Ранее мы писали ещё о двоих погибших бойцах — Николае Куликове и Андрее Ерёмине. В их честь установили «Парты Героев».