Белгородец получил ножом в живот от возлюбленной и лёг спать

Как стало известно правоохранителям, в день происшествия сожители вместе выпивали и поругались. Белгородка схватилась за нож и ударила им возлюбленного. Мужчина после случившегося ушёл спать. Вскоре ему стало хуже, а злоумышленница испугалась и вызвала скорую.