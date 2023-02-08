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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Белгородец получил ножом в живот от возлюбленной и лёг спать

8 февраля 2023, 10:46
Фото: 1MI
Женщина ударила мужчину ножом в живот, однако он не обратился в больницу сразу. Когда ему стало хуже, подозреваемая вызвала скорую, сообщили в региональном УМВД.

В Прохоровском районе 33-летняя женщина напала на сожителя с ножом. Женщина ударила 37-летнего белгородца в живот. Сообщение о случившемся в полицию поступило от медиков.

Как стало известно правоохранителям, в день происшествия сожители вместе выпивали и поругались. Белгородка схватилась за нож и ударила им возлюбленного. Мужчина после случившегося ушёл спать. Вскоре ему стало хуже, а злоумышленница испугалась и вызвала скорую.

Против жительницы региона возбудили уголовное дело. Ей грозит до десяти лет колонии.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Прохоровский район#Преступление#Происшествия#Полиция#Нож#Ссора
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