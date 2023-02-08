Белгородец получил ножом в живот от возлюбленной и лёг спать

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Прохоровском районе 33-летняя женщина напала на сожителя с ножом. Женщина ударила 37-летнего белгородца в живот. Сообщение о случившемся в полицию поступило от медиков.
Как стало известно правоохранителям, в день происшествия сожители вместе выпивали и поругались. Белгородка схватилась за нож и ударила им возлюбленного. Мужчина после случившегося ушёл спать. Вскоре ему стало хуже, а злоумышленница испугалась и вызвала скорую.
Против жительницы региона возбудили уголовное дело. Ей грозит до десяти лет колонии.