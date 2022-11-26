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В Белгороде задержали членов культа убийств с ножами и битами

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
У злоумышленников изъяли экстремистские материалы, националистическую символику, тактическое снаряжение и обмундирование. Подробности сообщили в региональном управлении ФСБ.

По информации ведомства, силовики задержали членов экстремистской ячейки «МКУ»* (массовый культ убийств) и группировки «White City 31»*, которые были причастны к преступлениям в отношении представителей неславянской национальности, разжигающих национальную рознь.

Главарь группировки — уроженец Днепропетровска, а члены — жители Белгородской области. Во время обысков оперативники изъяли экстремистские материалы, националистическую символику, пневматическое и холодное оружие (ножи, кастеты, дубинки, бейсбольные биты), тактическое снаряжение и обмундирование, листовки и брошюры националистического содержания, руководство по тактической подготовке и ножевому бою, инструкцию по совершению нападений на людей.

Кроме этого, в ходе обыска в одном из жилых помещений силовики обнаружили плантацию, оборудованную световыми приборами и обогревателями с кустами марихуаны.

В отношении главаря и членов группировки возбудили ряд уголовных дел. В настоящее время дело рассматривается в суде.

* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

 

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Белгородская область#Экстремизм#Культ#ФСБ
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