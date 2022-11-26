В Белгороде задержали членов культа убийств с ножами и битами

Главарь группировки — уроженец Днепропетровска, а члены — жители Белгородской области. Во время обысков оперативники изъяли экстремистские материалы, националистическую символику, пневматическое и холодное оружие (ножи, кастеты, дубинки, бейсбольные биты), тактическое снаряжение и обмундирование, листовки и брошюры националистического содержания, руководство по тактической подготовке и ножевому бою, инструкцию по совершению нападений на людей.