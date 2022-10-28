Пьяная старооскольчанка воткнула нож в сына из-за просмотра телевизора

Ночью 4 января 45-летняя жительница Старого Оскола, находясь под действием алкоголя, поссорилась со своим восьмилетним сыном. Причиной их ссоры стал телевизор, который мальчик хотел продолжить смотреть.
Женщине мешал телевизор, поэтому такой вариант её не устроил. Чтобы показать своё негодование, мать несколько раз ударила ребёнка.
После этого мальчик начал плакать от боли, что тоже не устроило старооскольчанку, и даже разозлило ещё больше. Тогда она взяла кухонный нож и воткнула его в грудную клетку ребёнка.
Соседи, услышав происходящее, позвонили в полицию. Благодаря им и оперативности медиков мальчика удалось спасти.
Суд признал женщину виновной согласно п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ей назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима.