Белгородец порезал ножом пожилого старшего по дому

Белгородец напал на старшего по дому с ножом. Инцидент произошёл 3 октября на Спортивной, 1. Пожилой мужчина получил ранения в предплечье и кисть руки.
Очевидцы рассказали, что нападению предшествовал незначительный конфликт. Пострадавшего мужчину забрали сотрудники скорой помощи. На текущий момент он находится в больнице.
В УМВД «Бел.Ру» рассказали, что 3 октября в отдел полиции с заявлениями в отношении друг друга обратились двое жителей Белгорода 1957 и 1982 годов рождения. По предварительным данным, во дворе многоэтажки между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В настоящее время по данному факту участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.