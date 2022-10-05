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Белгородец порезал ножом пожилого старшего по дому

5 октября 09:46
Фото: 1MI
Мужчина ранил потерпевшего в предплечье и кисть руки после незначительного конфликта. Видео с места происшествия попало в Сеть.

Белгородец напал на старшего по дому с ножом. Инцидент произошёл 3 октября на Спортивной, 1. Пожилой мужчина получил ранения в предплечье и кисть руки.

Очевидцы рассказали, что нападению предшествовал незначительный конфликт. Пострадавшего мужчину забрали сотрудники скорой помощи. На текущий момент он находится в больнице.

В УМВД «Бел.Ру» рассказали, что 3 октября в отдел полиции с заявлениями в отношении друг друга обратились двое жителей Белгорода 1957 и 1982 годов рождения. По предварительным данным, во дворе многоэтажки между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В настоящее время по данному факту участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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