Белгородец порезал ножом пожилого старшего по дому

В УМВД «Бел.Ру» рассказали, что 3 октября в отдел полиции с заявлениями в отношении друг друга обратились двое жителей Белгорода 1957 и 1982 годов рождения. По предварительным данным, во дворе многоэтажки между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В настоящее время по данному факту участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.