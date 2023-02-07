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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

БИК пытается вернуть через суд долг по договору купли-продажи земельного участка

7 февраля 2023, 15:53
Фото: 1MI
Ответчиком по делу выступает компания «Стройпоставка». Стороны встретятся на собеседовании 24 апреля.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке судебных дел, АО «БИК» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Стройпоставка». Истец попросил взыскать задолженность по договору купли-продажи земельного участка в сумме 1,1 млн рублей, пени в размере 156 тысяч рублей и расходов по оплате госпошлины в сумме 26 436 рублей.

Суд иск принял. Предварительное судебное заседание состоится 24 апреля.

Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Стройпоставка» работает в Белгороде с 2012 года и занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Руководитель и бенефициар — Андрей Михайлюков. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 5000 рублей.

Напомним, ранее БИК обратился в суд с иском к компании «Белреалистейт». Компания попросила взыскать задолженность по договору займа в размере 5,6 млн рублей, из которых 5 млн рублей — сумма займа, 503 тысячи рублей — проценты и 173 тысячи рублей — пени.

Обратиться в суд и попросить отложить заседание: как БИК судится из-за долгов
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#Бик#Суд#Купля-продажа#Земельный участок#Город#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук
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