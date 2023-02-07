БИК пытается вернуть через суд долг по договору купли-продажи земельного участка

Согласно картотеке судебных дел, АО «БИК» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Стройпоставка». Истец попросил взыскать задолженность по договору купли-продажи земельного участка в сумме 1,1 млн рублей, пени в размере 156 тысяч рублей и расходов по оплате госпошлины в сумме 26 436 рублей.