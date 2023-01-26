Мародёры под Белгородом, новые обстрелы и очередные проблемы БИК: итоги дня

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Есть ли мародёрство в приграничье?
На странице губернатора Вячеслава Гладкова белгородка рассказала, что в селе Наумовка Белгородского района якобы орудуют мародёры. Злоумышленники вскрыли три дома и пытались взломать четвёртый, утверждала женщина. Она также пообещала обратиться к президенту из-за бездействия администрации.
Власти спустя некоторое время ответили, что фактов мародёрства в селе, где введён режим ЧС, не выявили. Чиновники заверяют, что в населённом пункте дежурят правоохранители. Они пообещали принимать необходимые меры, если случаи мародёрства подтвердятся.
Очередные обстрелы
26 января под обстрел вновь попало село Муром в Шебекинском горокруге. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.
Повреждения получила линия электропередачи. По состоянию на 15:30 без света оставалась примерно половина села. На тот момент аварийные бригады уже устраняли последствия обстрела. Также со стороны Украины обстреляли Красную Ниву, о последствиях неизвестно.
«Тисайд» против БИКа
ООО «Тисайд» обвиняет Белгородскую ипотечную корпорацию в фальсификации документов по договору. Дело в том, что в марте 2022 года АО «БИК» обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов «Тисайда» в размере 166 млн рублей.
Ответ общества пришёл в октябре. В компании заявили, что в БИК сфальсифицировали ряд документов. Суд в данном случае на сторону организации не встал, посчитав, что она злоупотребляет процессуальными правами и затягивает спор.