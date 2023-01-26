Мародёры под Белгородом, новые обстрелы и очередные проблемы БИК: итоги дня

ООО «Тисайд» обвиняет Белгородскую ипотечную корпорацию в фальсификации документов по договору. Дело в том, что в марте 2022 года АО «БИК» обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов «Тисайда» в размере 166 млн рублей.