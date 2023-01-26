«Тисайд» обвиняет БИК в фальсификации документов по договору

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:19
Согласно картотеке судебных дел, в марте 2022 года АО «БИК» обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов «Тисайда» в размере 166 млн рублей. В октябре от компании «Тисайд» поступило заявление о фальсификации доказательств и ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы.
В ходе заседания директор «Тисайда» указал, что сфальсифицированы были следующие документы: дополнительные соглашения к договору займа, договор займа и договор купли-продажи железобетонных изделий. Также руководитель указал, что одним из мотивов предоставления данных доказательств является преодоление пропущенных сроков исковой давности. Он также попросил назначить судебную почерковедческую экспертизу — эксперт должен был ответить, подписывал ли Денис Гринякин (директор «Тисайда») вышеуказанные документы.
Представитель АО «БИК» возражал против удовлетворения ходатайства о фальсификации доказательств, назначении судебной экспертизы и просил признать недобросовестным поведение компании «Тисайд».
В свою очередь представитель «Тисайда» указал, что с учётом процентов за пользование заёмными деньгами размер задолженности составляет 153 млн рублей. Также компания не согласна с размером санкций, начисленных по договору купли-продажи железобетонных изделий.
Изучив материалы дела, суд не нашёл оснований для назначения судебной экспертизы. Также он пришёл к выводу, что спор в рамках данного конкретного дела можно решить путём оценки всех представленных сторонами доказательств.
Кроме этого, по мнению суда, представитель компании «Тисайд», с учётом несвоевременного совершения процессуальных действий (заявления ходатайства о назначении экспертизы спустя шесть месяцев после принятия заявления кредитора к рассмотрению) злоупотребляет процессуальными правами, которые направлены на затягивание рассмотрения данного спора по существу.
Поэтому ходатайство о назначении судебной экспертизы суд оставил без удовлетворения.
«Тисайд» с решением не согласился и подал апелляционную жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Заявление приняли. Дело рассмотрят 28 февраля.