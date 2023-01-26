«Тисайд» обвиняет БИК в фальсификации документов по договору

Согласно картотеке судебных дел, в марте 2022 года АО «БИК» обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов «Тисайда» в размере 166 млн рублей. В октябре от компании «Тисайд» поступило заявление о фальсификации доказательств и ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы.