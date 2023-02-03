Как Фонд поддержки ИЖС и поставщик очистных для БИК 15 млн рублей делили

В итоге, в 2018 году Фонд поддержки ИЖС, которым тогда руководил Геннадий Мишенин, подписал договор целевого займа с компанией «Энви-Пур Белгород», часть которой принадлежала Марии Попковой, дочери экс-директора Фонда Анатолия Попкова. И всё бы хорошо, но на смену Мишенину в июле 2018 года пришёл уже бывший мэр Белгорода Антон Иванов и спустя десять месяцев (в мае 2019 года) Фонд поддержки ИЖС обратился в суд с иском к «Энви-Пур Белгород».