Как Фонд поддержки ИЖС и поставщик очистных для БИК 15 млн рублей делили

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
ГУП «Белгородский областной фонд ИЖС» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Энви-Пур Белгород». Истец потребовал взыскать 15 млн рублей долга по договору целевого займа, процентов за пользование займом, неустойку в размере 264 тысяч рублей и госпошлину в сумме 99 947 рублей.
В судебных материалах сказано, что истец на предварительное заседание не явился, через канцелярию представил заявление об отказе от иска. Ответчик в зал суда также не явился.
Изучив материалы дела, суд принял заявление отказе от иска и прекратил производство по делу.
Чтобы разобраться в ситуации журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в областной Фонд поддержки ИЖС. В организации нам ответили, что 28 мая 2018 года Фонд поддержки ИЖС и компания «Энви-Пур Белгород» заключили договор целевого займа. Но заёмщик сумму не вернул. Фонд пытался урегулировать вопрос по погашению задолженности, направляя претензии в компанию. Но они были оставлены без ответа. Поэтому Фонд обратился в суд.
При подготовке к судебному разбирательству фирма «Энви-Пур Белгород» погасила задолженность в полном объёме, поэтому Фонд от иска отказался.
Примечательно, что именно компания «Энви-Пур Белгород» выступила в качестве поставщика и подрядчика, который выполнял строительно-монтажные работы при установке очистных сооружений в мкр. Новая Нелидовка-5 и Пушкарное-78, которые рассчитаны на приём до 500 м³ стоков в сутки. Заказчиком выступило АО «БИК».
Журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в компанию «Энви-Пур Белгород», но ответ в положенные сроки не поступил. Также не удалось связаться с фирмой и по номерам, указанным в открытом доступе.
Примечательно, что «Энви-Пур Белгород» и Фонд поддержки ИЖС связывает не просто договор целевого займа. Как сообщили в Фонде, деньги одолжили «Энви-Пур Белгород» в 2018 году. В то время, согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», одной из совладельцев компании была Мария Попкова. Ей принадлежало 52% доли в УК.
А её отец, Анатолий Попков (экс-глава Белгородского района, который был задержан ФСБ за получение взятки), являлся руководителем Фонда поддержки ИЖС. Примечательно, что с 2014 по 2017 год фирма заключила контракты с Фондом поддержки ИЖС на сумму более 300 млн рублей.
Несмотря на то, что Анатолий Попков свой пост покинул в декабре 2017 года (за пять месяцев до заключения договора целевого займа), обязанности директора выполнял Геннадий Мишенин - тот самый, которому сейчас и принадлежит компания «Энви-Пур Белгород». Примечательно, что в Фонде Мишенин продержался чуть более полугода.
В итоге, в 2018 году Фонд поддержки ИЖС, которым тогда руководил Геннадий Мишенин, подписал договор целевого займа с компанией «Энви-Пур Белгород», часть которой принадлежала Марии Попковой, дочери экс-директора Фонда Анатолия Попкова. И всё бы хорошо, но на смену Мишенину в июле 2018 года пришёл уже бывший мэр Белгорода Антон Иванов и спустя десять месяцев (в мае 2019 года) Фонд поддержки ИЖС обратился в суд с иском к «Энви-Пур Белгород».
Тем временем, Мария Попкова избавилась от своих акций в компании, Анатолия Попкова задержали, и единоличным владельцем стал Мишенин, чья компания в итоге и отдавала заёмные деньги.
Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма «Энви-Пур Белгород» зарегистрирована в областном центре в 2013 году. Компания занимается производством оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей. Руководитель — Анатолий Яценко, а бенефициар — Геннадий Мишенин. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 48 млн рублей. В прошлом году компания заключила два госконтракта на 17 млн рублей. Предприятие поставило по заказу регионального министерства ЖКХ КНС для напорного канализационного трубопровода в Строителе и выполняет проектирование по благоустройству Петровской площади в городе Павловске.