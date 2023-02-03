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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Обратиться в суд и попросить отложить заседание: как БИК судится из-за долгов

3 февраля 2023, 15:13
Фото: 1MI
АО «БИК» обратилось в суд с иском к белгородской фирме, которая занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Стороны на заседание не явились, а в итоге истец попросил и вовсе отложить разбирательство.
Сюжет
Суд

По данным картотеки судебных дел, АО «БИК» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белреалистейт». Истец попросил взыскать задолженность по договору займа в размере 5,6 млн рублей, из которых 5 млн рублей — сумма займа, 503 тысячи рублей — проценты и 173 тысячи рублей — пени.

Стороны в судебное заседание не явились. В то же время АО «БИК» через сервис «Мой арбитр» представил ходатайство об отложении судебного разбирательства.

Суд ходатайство удовлетворил. Заседание состоится 9 марта. Чтобы узнать подробности по делу, журналисты «Бел.Ру» направили в БИК официальный запрос.

Справка. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белреалистейт» работает в Белгороде с 2020 года и занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Руководитель и бенефициар — Татьяна Зубкова. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 1,1 млн рублей.

 

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