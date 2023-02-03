Обратиться в суд и попросить отложить заседание: как БИК судится из-за долгов

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
По данным картотеки судебных дел, АО «БИК» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белреалистейт». Истец попросил взыскать задолженность по договору займа в размере 5,6 млн рублей, из которых 5 млн рублей — сумма займа, 503 тысячи рублей — проценты и 173 тысячи рублей — пени.
Стороны в судебное заседание не явились. В то же время АО «БИК» через сервис «Мой арбитр» представил ходатайство об отложении судебного разбирательства.
Суд ходатайство удовлетворил. Заседание состоится 9 марта. Чтобы узнать подробности по делу, журналисты «Бел.Ру» направили в БИК официальный запрос.
Справка. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белреалистейт» работает в Белгороде с 2020 года и занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Руководитель и бенефициар — Татьяна Зубкова. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 1,1 млн рублей.