Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Полиция пока не занимается стоками «наследия БИК» из-за отсутствия данных от властей

Сегодня, 09:28
Фото: 1MI
По состоянию на 20 января чиновники администрации не передали правоохранителям материалы, которые касаются канализационных стоков в Стрелецком. Об этом сообщает «Фонарь» со ссылкой на региональное управление МВД.

О ситуации с канализационными стоками в Стрелецком-23А стало известно в начале января. Из-за недостаточной мощности очистных сооружений сливы вытекают на дорогу. В водоканале утверждают, что БИК должен был исправить ситуацию ещё в 2022 году, но в организации «Бел.Ру» ранее заявили, что не будут заниматься новым проектом очистных сооружений, потому что их сейчас эксплуатирует водоканал.

Тем временем чиновники администрации Белгородского района ещё 9 января заявили, что направят материалы для привлечения ответственных за слив канализационных стоков в Стрелецком в ОМВД по Белгородскому району. Однако по состоянию на 20 января никаких документов не поступало. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В период с ноября 2022 года по январь 2023 года в ОМВД России по Белгородскому району запросов из администрации о привлечении виновных к ответственности за слив канализационных стоков на рельеф местности в селе Стрелецкое не поступало.
Из ответа УМВД изданию «Фонарь»

Напомним, ранее стало известно, что в дело с канализационными стоками в Стрелецком-23А вмешается прокуратура. Губернатор Вячеслав Гладков поручил направить материалы в отношении должностных лиц в надзорное ведомство. Как отметил глава региона, БИК неправомерно выдал технические условия на большое количество пользователей. Канализационные трубы не справляются с этим объёмом стоков. При этом в БИК «Бел.Ру» заявили, что первоначальный проект разрабатывал водоканал.

 

 

Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Подаренный БИК Land Cruiser мэрии Белгорода вновь включили в список машин на ремонтБИК предоставил белгородской колонии №8 землю в аренду за 2542 рубля за гектар в годПрокуратура проверит БИК по делу с затопленной фекалиями землёй под Белгородом
#Кристина Семенчук#Бик#Канализационные стоки#Проект#Водоканал#Город#Белгородский район#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Успеть за два дня: смогут ли белгородцы купить авто не по бешеной цене?
3 марта 2022, 06:32
Страшнее «прилётов со стороны запада»: белгородцы рассказали о жизни в аварийном доме
Сегодня, 08:17
Памятник Ленину может вернуться в Центральный парк Белгорода уже этим летом
Сегодня, 11:33
После громкой ночи в Белгороде находят обломки сбитых предметов
Сегодня, 06:37
В мэрии объяснили, почему спустя месяц после обстрела не отремонтировали окна в доме
Сегодня, 10:56
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью
Сегодня, 10:14