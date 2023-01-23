Полиция пока не занимается стоками «наследия БИК» из-за отсутствия данных от властей

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
О ситуации с канализационными стоками в Стрелецком-23А стало известно в начале января. Из-за недостаточной мощности очистных сооружений сливы вытекают на дорогу. В водоканале утверждают, что БИК должен был исправить ситуацию ещё в 2022 году, но в организации «Бел.Ру» ранее заявили, что не будут заниматься новым проектом очистных сооружений, потому что их сейчас эксплуатирует водоканал.
Тем временем чиновники администрации Белгородского района ещё 9 января заявили, что направят материалы для привлечения ответственных за слив канализационных стоков в Стрелецком в ОМВД по Белгородскому району. Однако по состоянию на 20 января никаких документов не поступало. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
В период с ноября 2022 года по январь 2023 года в ОМВД России по Белгородскому району запросов из администрации о привлечении виновных к ответственности за слив канализационных стоков на рельеф местности в селе Стрелецкое не поступало.
Из ответа УМВД изданию «Фонарь»
Напомним, ранее стало известно, что в дело с канализационными стоками в Стрелецком-23А вмешается прокуратура. Губернатор Вячеслав Гладков поручил направить материалы в отношении должностных лиц в надзорное ведомство. Как отметил глава региона, БИК неправомерно выдал технические условия на большое количество пользователей. Канализационные трубы не справляются с этим объёмом стоков. При этом в БИК «Бел.Ру» заявили, что первоначальный проект разрабатывал водоканал.