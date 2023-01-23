Полиция пока не занимается стоками «наследия БИК» из-за отсутствия данных от властей

О ситуации с канализационными стоками в Стрелецком-23А стало известно в начале января. Из-за недостаточной мощности очистных сооружений сливы вытекают на дорогу. В водоканале утверждают, что БИК должен был исправить ситуацию ещё в 2022 году, но в организации «Бел.Ру» ранее заявили, что не будут заниматься новым проектом очистных сооружений, потому что их сейчас эксплуатирует водоканал.