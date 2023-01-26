Дмитрий Песков высказался о предложении сменить статус СВО

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
После известий о поставках на Украину танков Германии и США 26 января депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации. Конкретного предложения от Шеремета не поступило, но он отметил, что сейчас происходящее — больше, чем обычный военный конфликт.
Несмотря на новости о том, что теперь на Украину будут поставлять немецкие и американские танки, спецоперация в России остаётся таковой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле смену статуса СВО на то, как происходящее называют в ЕС и США, не планируют и даже не обсуждают. А остальное лучше уточнить у инициатора — Михаила Шеремета.