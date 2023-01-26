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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Дмитрий Песков высказался о предложении сменить статус СВО

26 января 2023, 13:57
Фото: 1MI
Тема изменения статуса появилась после новости о поставке США и Германией оружия для украинской армии. Подробности рассказали «Новые известия».
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СВО

После известий о поставках на Украину танков Германии и США 26 января депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации. Конкретного предложения от Шеремета не поступило, но он отметил, что сейчас происходящее — больше, чем обычный военный конфликт.

Несмотря на новости о том, что теперь на Украину будут поставлять немецкие и американские танки, спецоперация в России остаётся таковой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле смену статуса СВО на то, как происходящее называют в ЕС и США, не планируют и даже не обсуждают. А остальное лучше уточнить у инициатора — Михаила Шеремета.

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#СВО#Дмитрий Песков#Михаил Шеремет#Политика#Спецоперация#Оружие#Танк#Ася Дугнист
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