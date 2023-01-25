«Фактически находимся на передовой». Что Гладков доложил Путину о ситуации в регионе

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и президент России Владимир Путин провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы, касающиеся безопасности региона, поговорили о погибших из-за обстрелов белгородцах, восстановлении домов, помощи бизнесу, мобилизованных, о беженцах, уехавших врачах и информационной войне.
Погибшие белгородцы и пострадавшие дома
С начала спецоперации в Белгородской области погибли 25 человек, ранения различной степени тяжести получили ещё 96 мирных жителей. Такую статистику привёл Вячеслав Гладков. Он же рассказал, сколько домов в регионе пострадало в результате обстрелов.
В Белгородской области повреждения получили порядка 2,5 тыс. домов и квартир. 2 тыс. из них удалось восстановить. Как подчеркнул губернатор, помог фонд, который сформировали на средства белгородских бизнесменов. Ещё порядка 500 домов находятся в работе, однако отремонтировать всё самостоятельно регион уже не в состоянии. Со слов Гладкова, в области на 39 млрд упал налог на прибыль.
Глава региона также подчеркнул, что ещё с 24 февраля белгородцам начали выплачивать компенсацию в 50-100 тыс. рублей за разрушенные дома. Это неправильно, считает Гладков. Люди вкладывали в строительство миллионы. С этой точкой зрения согласился и президент. В связи с этим в регионе сформировали фонд от бизнеса, который помогает с восстановлением.
Беженцы и помощь на строительство домов
В ходе встречи с президентом Гладков также рассказал, что 6,5 тыс. белгородцев фактически являются беженцами в собственном регионе. Из-за постоянных обстрелов жители приграничья попросту не могут оставаться в своих домах. Некоторые жители региона переехали в пункты временного размещения.
Губернатор попросил помощи у президента для строительства домов жителям приграничных районов. Переселенцы почти год вынуждены жить в гостиницах. Глава региона попросил у президента помощь на строительство из федерального бюджета, поскольку у области необходимых средств нет.
Обстрелянные школы и борьба с беспилотниками
С начала спецоперации в регионе из-за обстрелов пострадали 16 школ. Всего из-за атак со стороны Украины в Белгородской области повреждения получили 50 бюджетных учреждений. Из-за риска прилётов в 11 приграничных муниципалитетах, в том числе и в Белгороде, введено дистанционное обучение. Как отметил Гладков, дети — это первое, за что все переживают, поэтому и решили ввести удалёнку.
«Взаимодействие с Министерством просвещения полное, смогли перенести экзамены с декабря на январь этого года — написали сочинение, изложение, — вывезли детей аккуратно на автобусах. Прошло без происшествий», — сказал губернатор.
Рассказал губернатор и о том, что Белгородская область нашла свой способ борьбы с беспилотниками. Осенью регион серьёзно страдал от атак на подстанции, поэтому их защитили дополнительно. Понадобились бетонные стены и противодронные сетки.
Мобилизованные, врачи и информационная война
На встрече губернатор Гладков рассказал Владимиру Путину о том, как в регионе прошла частичная мобилизация. В Белгородской области призвали 4,1 тыс. человек. Ранее эти цифры долгое время не раскрывались.
Из региона после начала СВО уехали порядка 300 медиков. Пока большого дефицита в медработниках нет, но ситуация может ухудшиться. В связи с этим глава региона предложил Путину поднять на 30% зарплату медиков из белгородского приграничья.
Что касается информационной войны, то Вячеслав Гладков рассказал о том, какими фейками чуть ли не ежедневно пугают белгородцев. С его слов, население стало более разборчивым и уже меньше доверяет недостоверной информации. Президент Владимир Путин подметил, что россиян не так просто оболванить фейками.