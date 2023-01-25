«Фактически находимся на передовой». Что Гладков доложил Путину о ситуации в регионе

Глава региона также подчеркнул, что ещё с 24 февраля белгородцам начали выплачивать компенсацию в 50-100 тыс. рублей за разрушенные дома. Это неправильно, считает Гладков. Люди вкладывали в строительство миллионы. С этой точкой зрения согласился и президент. В связи с этим в регионе сформировали фонд от бизнеса, который помогает с восстановлением.