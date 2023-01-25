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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

«Фактически находимся на передовой». Что Гладков доложил Путину о ситуации в регионе

25 января 2023, 10:53
Фото: kremlin.ru

О чём говорили белгородский губернатор и президент на личной встрече

24 января Вячеслав Гладков и Владимир Путин обсудили вопросы безопасности Белгородской области, разрушенные дома, атаки беспилотников, мобилизованных, помощь бизнесу и многое другое. Подробнее — в материале «Бел.Ру»
Сюжет
СВО

24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и президент России Владимир Путин провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы, касающиеся безопасности региона, поговорили о погибших из-за обстрелов белгородцах, восстановлении домов, помощи бизнесу, мобилизованных, о беженцах, уехавших врачах и информационной войне.

Погибшие белгородцы и пострадавшие дома

С начала спецоперации в Белгородской области погибли 25 человек, ранения различной степени тяжести получили ещё 96 мирных жителей. Такую статистику привёл Вячеслав Гладков. Он же рассказал, сколько домов в регионе пострадало в результате обстрелов.

В Белгородской области повреждения получили порядка 2,5 тыс. домов и квартир. 2 тыс. из них удалось восстановить. Как подчеркнул губернатор, помог фонд, который сформировали на средства белгородских бизнесменов. Ещё порядка 500 домов находятся в работе, однако отремонтировать всё самостоятельно регион уже не в состоянии. Со слов Гладкова, в области на 39 млрд упал налог на прибыль.

Глава региона также подчеркнул, что ещё с 24 февраля белгородцам начали выплачивать компенсацию в 50-100 тыс. рублей за разрушенные дома. Это неправильно, считает Гладков. Люди вкладывали в строительство миллионы. С этой точкой зрения согласился и президент. В связи с этим в регионе сформировали фонд от бизнеса, который помогает с восстановлением.

Под обстрелами пострадали порядка 2,5 тыс. домов и квартир в Белгородской области
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Беженцы и помощь на строительство домов

В ходе встречи с президентом Гладков также рассказал, что 6,5 тыс. белгородцев фактически являются беженцами в собственном регионе. Из-за постоянных обстрелов жители приграничья попросту не могут оставаться в своих домах. Некоторые жители региона переехали в пункты временного размещения.

Губернатор попросил помощи у президента для строительства домов жителям приграничных районов. Переселенцы почти год вынуждены жить в гостиницах. Глава региона попросил у президента помощь на строительство из федерального бюджета, поскольку у области необходимых средств нет.

 

Гладков попросил у президента помощи для строительства домов жителям приграничья
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Обстрелянные школы и борьба с беспилотниками

С начала спецоперации в регионе из-за обстрелов пострадали 16 школ. Всего из-за атак со стороны Украины в Белгородской области повреждения получили 50 бюджетных учреждений. Из-за риска прилётов в 11 приграничных муниципалитетах, в том числе и в Белгороде, введено дистанционное обучение. Как отметил Гладков, дети — это первое, за что все переживают, поэтому и решили ввести удалёнку.

«Взаимодействие с Министерством просвещения полное, смогли перенести экзамены с декабря на январь этого года — написали сочинение, изложение, — вывезли детей аккуратно на автобусах. Прошло без происшествий», — сказал губернатор.

Рассказал губернатор и о том, что Белгородская область нашла свой способ борьбы с беспилотниками. Осенью регион серьёзно страдал от атак на подстанции, поэтому их защитили дополнительно. Понадобились бетонные стены и противодронные сетки.

С начала СВО от обстрелов в Белгородской области пострадали 16 школ
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Мобилизованные, врачи и информационная война

На встрече губернатор Гладков рассказал Владимиру Путину о том, как в регионе прошла частичная мобилизация. В Белгородской области призвали 4,1 тыс. человек. Ранее эти цифры долгое время не раскрывались.

Из региона после начала СВО уехали порядка 300 медиков. Пока большого дефицита в медработниках нет, но ситуация может ухудшиться. В связи с этим глава региона предложил Путину поднять на 30% зарплату медиков из белгородского приграничья.

Что касается информационной войны, то Вячеслав Гладков рассказал о том, какими фейками чуть ли не ежедневно пугают белгородцев. С его слов, население стало более разборчивым и уже меньше доверяет недостоверной информации. Президент Владимир Путин подметил, что россиян не так просто оболванить фейками.

 

Гладков рассказал о массированной информационной войне против белгородцев
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#СВО#Общество#Спецоперация#Мобилизованный#Восстановление#Областной бюджет#Федеральный бюджет
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