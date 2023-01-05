Фейковый чиновник обещал открыть убежища в Белгороде после «обстрела ядерным оружием»

Некто Владислав Курпатов, представившийся «пресс-офицером администрации», даёт необычные ответы на жалобы белгородцев. Он выбирает обращения жителей региона на странице губернатора Вячеслава Гладкова, а после связывается с их авторами в личных сообщениях.
Так, белгородка пожаловалась на заваленное мусором убежище на улице Пушкина. В ответ «чиновник» ей заявил, что «укрытия будут открыты в случае обстрела крупногаубичным либо ядерным оружием».
«Сотрудник администрации» успел пообщаться и с другими белгородцами. В ответ на жалобу о незаконченном ремонте дороги у УСК Хоркиной он заявил, что работы перенесли из-за дефицита бюджета. А обращение о нехватке в аптеках детских антибиотиков «чиновник» прокомментировал так, что «все антибиотики и жаропонижающие (в том числе и детские) передаются Вооружённым силам РФ».
В региональном оперштабе заявили, что это мошенник, и попросили белгородцев быть бдительнее.
Оперштаб Белгородской области просит не доверять личным аккаунтам, представляющимся сотрудниками администрации. Ответы от администрации размещаются исключительно от официальных сообществ или от имени глав администраций муниципальных образований.
из ответа оперштаба