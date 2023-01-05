Фейковый чиновник обещал открыть убежища в Белгороде после «обстрела ядерным оружием»

«Сотрудник администрации» успел пообщаться и с другими белгородцами. В ответ на жалобу о незаконченном ремонте дороги у УСК Хоркиной он заявил, что работы перенесли из-за дефицита бюджета. А обращение о нехватке в аптеках детских антибиотиков «чиновник» прокомментировал так, что «все антибиотики и жаропонижающие (в том числе и детские) передаются Вооружённым силам РФ».