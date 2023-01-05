Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Фейковый чиновник обещал открыть убежища в Белгороде после «обстрела ядерным оружием»

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
Представляющийся чиновником мужчина выбирает комментарии на странице губернатора Вячеслава Гладкова и отвечает их авторам в личных сообщениях. Он уже успел заявить, что укрытия в Белгороде откроют «в случае обстрела крупногаубичным либо ядерным оружием». О мошеннике предупреждает оперштаб.
Сюжет
Фейк

Некто Владислав Курпатов, представившийся «пресс-офицером администрации», даёт необычные ответы на жалобы белгородцев. Он выбирает обращения жителей региона на странице губернатора Вячеслава Гладкова, а после связывается с их авторами в личных сообщениях.

Так, белгородка пожаловалась на заваленное мусором убежище на улице Пушкина. В ответ «чиновник» ей заявил, что «укрытия будут открыты в случае обстрела крупногаубичным либо ядерным оружием».

«Сотрудник администрации» успел пообщаться и с другими белгородцами. В ответ на жалобу о незаконченном ремонте дороги у УСК Хоркиной он заявил, что работы перенесли из-за дефицита бюджета.  А обращение о нехватке в аптеках детских антибиотиков «чиновник» прокомментировал так, что «все антибиотики и жаропонижающие (в том числе и детские) передаются Вооружённым силам РФ».

В региональном оперштабе заявили, что это мошенник, и попросили белгородцев быть бдительнее.

Оперштаб Белгородской области просит не доверять личным аккаунтам, представляющимся сотрудниками администрации. Ответы от администрации размещаются исключительно от официальных сообществ или от имени глав администраций муниципальных образований.
из ответа оперштаба

 

Фото: оперштаб Белгородской области
Фейк: белгородцев не пустят в убежища при долгах за коммуналку
Узнать подробнее
Читайте также:
Новость о наборе добровольцев для рытья окопов в Белгородской области назвали фейкомВячеслав Гладков назвал фейком отправку в зону боевых действий участника теробороныСБУ создала фейк о передаче одесситом данных о расположениях ВСУ сотрудникам «Бел.Ру»
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Оперштаб#Фейк#Укрытия#Оружие#Обстрел ВСУ#Антибиотики#Военнослужащие
Подпишитесь
«Ведётся обстрел»: белгородцы получили СМС с просьбой уйти в укрытия
Сегодня, 09:03
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: пятая тройка
Сегодня, 08:59
Детей из белгородского приграничья отвезут на Кремлёвскую ёлку в Москву
Сегодня, 05:54
Гладков о жалобах на вывоз мусора: Идёт нормализация ситуации
Сегодня, 06:43
В реке Нового Оскола могут появиться вырезубы
Вчера, 19:41