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Мобилизованный уехал из воинской части под Белгородом из-за отказа брать оружие

Сегодня, 21:26
Фото: News.Ru
Теперь мужчина занимается ремонтом военной техники в родных краях. Историю Кирилла Берёзина рассказали News.Ru.

Жителя Санкт-Петербурга Кирилла Берёзина в сентябре мобилизовали. Мужчину отправили в воинскую часть под Белгородом. Но на месте Кирилл отказался брать оружие и уехал обратно в Петербург — судиться с военкоматом. Берёзин требовал прохождение альтернативной гражданской службы (АГС), но суд ему отказал.

При этом мобилизованному петербуржцу не пришлось возвращаться в Белгородскую область с последующим выходом в зону СВО. Жителя Северной столицы перевели в тыловую воинскую часть, хотя формально за ним сохранился статус мобилизованного. Теперь Кирилл Берёзин будет под Лугой Ленинградской области ремонтировать военную технику.

Несмотря на то, что в прохождении альтернативной гражданской службы мужчине отказали, он всё равно остался доволен исходом.

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#Алина Харина#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация#Белгородская область#Кирилл Берёзин#Мобилизованный#Военкомат#Альтернативная служба
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