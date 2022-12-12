Мобилизованный уехал из воинской части под Белгородом из-за отказа брать оружие

Жителя Санкт-Петербурга Кирилла Берёзина в сентябре мобилизовали. Мужчину отправили в воинскую часть под Белгородом. Но на месте Кирилл отказался брать оружие и уехал обратно в Петербург — судиться с военкоматом. Берёзин требовал прохождение альтернативной гражданской службы (АГС), но суд ему отказал.
При этом мобилизованному петербуржцу не пришлось возвращаться в Белгородскую область с последующим выходом в зону СВО. Жителя Северной столицы перевели в тыловую воинскую часть, хотя формально за ним сохранился статус мобилизованного. Теперь Кирилл Берёзин будет под Лугой Ленинградской области ремонтировать военную технику.
Несмотря на то, что в прохождении альтернативной гражданской службы мужчине отказали, он всё равно остался доволен исходом.