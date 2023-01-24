Гладков рассказал о массированной информационной войне против белгородцев

Posted Сегодня, 19:58
Published Сегодня, 19:58
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Updated Сегодня, 20:00
С начала СВО против белгородцев открыли массированную информационную войну, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона рассказал об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 января.
В отношении региона ведётся массированная информационная война: завтра придут танки, Белгород захватят, закидают снарядами, бомбами — много всяких историй. В первые месяцы, особенно в апреле, люди были не подготовлены. Но сейчас есть понимание и возможность отличить правду от лжи.
Вячеслав Гладков
Владимир Путин в свою очередь отметил, что запугать россиян фейками — задача непростая.
«Наших людей не так просто оболванить», — заявил глава государства. Вячеслав Гладков с президентом согласился.
Губернатор добавил, что власти стараются оперативно доносить информацию об обстрелах и других происшествиях, даже если они происходят в ночное время.