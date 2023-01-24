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Posted Сегодня, 19:58

Published Сегодня, 19:58

Modified Сегодня, 20:00

Updated Сегодня, 20:00

Гладков рассказал о массированной информационной войне против белгородцев

Сегодня, 19:58
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Путин о фейках: Россиян не так просто оболванить

На встрече с президентом губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, какими фейками чуть ли не ежедневно пугают белгородцев. Глава региона отметил, что население со временем стало более разборчивым и научилось отличать правду от лжи.
Сюжет
Фейк

С начала СВО против белгородцев открыли массированную информационную войну, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона рассказал об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 января.

В отношении региона ведётся массированная информационная война: завтра придут танки, Белгород захватят, закидают снарядами, бомбами — много всяких историй. В первые месяцы, особенно в апреле, люди были не подготовлены. Но сейчас есть понимание и возможность отличить правду от лжи.
Вячеслав Гладков

Владимир Путин в свою очередь отметил, что запугать россиян фейками — задача непростая.

«Наших людей не так просто оболванить», — заявил глава государства. Вячеслав Гладков с президентом согласился.

Губернатор добавил, что власти стараются оперативно доносить информацию об обстрелах и других происшествиях, даже если они происходят в ночное время.

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#Инна Рогова#Фейк#Информационная война#Ложь#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин
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