Гладков рассказал о массированной информационной войне против белгородцев

Путин о фейках: Россиян не так просто оболванить

На встрече с президентом губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, какими фейками чуть ли не ежедневно пугают белгородцев. Глава региона отметил, что население со временем стало более разборчивым и научилось отличать правду от лжи.