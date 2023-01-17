Гладков: танки у границы и звонки детям с просьбой включить конфорки — фейки

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Несколько белгородцев прочли в интернете напугавшую их информацию: Украина перебрасывает к Белгородской области танки, а школьников по телефону просят включать газовые конфорки.
Обеспокоенные жители в вечернем прямом эфире попросили главу региона Вячеслава Гладкова рассказать, правдива ли эта информация. Губернатор назвал её фейковой:
Это очередные информационные атаки со стороны украинцев. За 11 месяцев мы с вами слышали достаточно много таких фейков. Я думаю, что впереди их будет не меньше. Нужно быть готовыми. Понимаем, что пытаются враги нас запугать, внести панику, но у них это не получится. Конечно, эта информация не является правдой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в конце декабря в интернете появилась фейковая информация о том, что жителей Белгородской области не будут пускать в убежища из-за имеющихся долгов по коммуналке. Такая информация поступает от мошенников и не является правдивой.