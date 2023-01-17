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Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Гладков: танки у границы и звонки детям с просьбой включить конфорки — фейки

Сегодня, 18:30
Фото: 1MI
Девочка с телефоном.
Об этом глава региона сообщил в вечернем прямом эфире.
Сюжет
Фейк

Несколько белгородцев прочли в интернете напугавшую их информацию: Украина перебрасывает к Белгородской области танки, а школьников по телефону просят включать газовые конфорки.

Обеспокоенные жители в вечернем прямом эфире попросили главу региона Вячеслава Гладкова рассказать, правдива ли эта информация. Губернатор назвал её фейковой:

Это очередные информационные атаки со стороны украинцев. За 11 месяцев мы с вами слышали достаточно много таких фейков. Я думаю, что впереди их будет не меньше. Нужно быть готовыми. Понимаем, что пытаются враги нас запугать, внести панику, но у них это не получится. Конечно, эта информация не является правдой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в конце декабря в интернете появилась фейковая информация о том, что жителей Белгородской области не будут пускать в убежища из-за имеющихся долгов по коммуналке. Такая информация поступает от мошенников и не является правдивой. 

Фейк: белгородцев не пустят в убежища при долгах за коммуналку
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#Александра Склярова#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Звонки детям#Танки у границы#Фейк#Общество#Губернатор
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