Фейк: брянские священники призывали «стереть украинскую нацию с лица земли»

В Сети распространяют фейк, что брянские священники просят военных «стереть украинскую нацию с лица земли». Листовка, которую якобы подписал заведующий отделом по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Брянской епархии Михаил Агешин, на самом деле лживая.
Как отметили в епархии, она содержит недостоверную информацию, которая разжигает ненависть между народами России и Украины. Интересно, что эту же листовку распространяли в интернете в марте. В епархии снова заявили, что не имеют к ней никакого отношения. Священнослужители считают, что таким образом распространители способствуют расколу православных церквей.
В telegram-канале «Война с фейками» также отметили, что этот фейк уже старый, а листовка — подделка. Она отличается от официальных документов епархии.