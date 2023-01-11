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Фейк: брянские священники призывали «стереть украинскую нацию с лица земли»

Сегодня, 11:39
Фото: «Брянские новости»
В региональной епархии опровергли то, что подписывали соответствующую листовку, и заявили, что не имеют к этому никакого отношения, сообщают «Брянские новости».

В Сети распространяют фейк, что брянские священники просят военных «стереть украинскую нацию с лица земли». Листовка, которую якобы подписал заведующий отделом по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Брянской епархии Михаил Агешин, на самом деле лживая.

Как отметили в епархии, она содержит недостоверную информацию, которая разжигает ненависть между народами России и Украины. Интересно, что эту же листовку распространяли в интернете в марте. В епархии снова заявили, что не имеют к ней никакого отношения. Священнослужители считают, что таким образом распространители способствуют расколу православных церквей.

В telegram-канале «Война с фейками» также отметили, что этот фейк уже старый, а листовка — подделка. Она отличается от официальных документов епархии.

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#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Брянская область#Епархия
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