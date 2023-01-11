Фейк: брянские священники призывали «стереть украинскую нацию с лица земли»

Как отметили в епархии, она содержит недостоверную информацию, которая разжигает ненависть между народами России и Украины. Интересно, что эту же листовку распространяли в интернете в марте. В епархии снова заявили, что не имеют к ней никакого отношения. Священнослужители считают, что таким образом распространители способствуют расколу православных церквей.