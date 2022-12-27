Фейк: белгородцев не пустят в убежища при долгах за коммуналку

Ранее мы писали, что жителям Белгородской области начали поступать звонки якобы из департамента ЖКХ, во время которых людям угрожают не пускать в убежища при наличии долгов за коммунальные платежи. А повышение тарифов ЖКХ с 1 января объясняют «увеличением затрат на содержание и обустройство бомбоубежищ и подвалов».



Ситуацию прокомментировал замгубернатора Константин Полежаев. Он предупредил местных жителей, что звонки поступают от мошенников. И информация, которую они сообщают — фейковая. Так, повышение тарифов ЖКХ не связано с убежищами. Долги за квартиру также не влияют на выдачу ключей от убежищ.