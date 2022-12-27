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Фейк: белгородцев не пустят в убежища при долгах за коммуналку

Сегодня, 18:58
Фото: 1MI
Информация поступает от мошенников. Её опроверг замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев.

Ранее мы писали, что жителям Белгородской области начали поступать звонки якобы из департамента ЖКХ, во время которых людям угрожают не пускать в убежища при наличии долгов за коммунальные платежи. А повышение тарифов ЖКХ с 1 января объясняют «увеличением затрат на содержание и обустройство бомбоубежищ и подвалов». 

Ситуацию прокомментировал замгубернатора Константин Полежаев. Он предупредил местных жителей, что звонки поступают от мошенников. И информация, которую они сообщают — фейковая. Так, повышение тарифов ЖКХ не связано с убежищами. Долги за квартиру также не влияют на выдачу ключей от убежищ.

Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области не совершают подобных звонков. Увеличение тарифов на вышеназванные цели, а также информация по поводу выдачи ключей от подвалов безусловно являются фейком.
Константин Полежаев, замгубернатора Белгородской области
Белгородцам звонят из «департамента ЖКХ» и угрожают не впускать в убежища за долги
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#Кристина Семенчук#Фейки#Белгородская область#Константин Полежаев
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