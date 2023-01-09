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Информация о разрешении полётов из аэропорта Белгорода оказалась фейком

Сегодня, 18:13
Фото: 1MI
Самолёт
Ограничение полётов на юге и в центральной части России продолжает действовать, сообщили «ТАСС» в Росавиации.

На днях в интернете распространилась ссылка на копию письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина. В документе говорилось, что 11 российских аэропортов, которые в настоящий моменты закрыты, возобновляют свою работу с 15 января.

Однако информационному агентству «ТАСС» сообщили в Росавиации, что разрешения на полёты не было. Все аэропорты, включая аэропорт в Белгороде, до сих пор закрыты.

Распространяемый в соцсетях документ является фейком. Режим ограничения полётов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие.
сообщили «ТАСС» в Росавиации

Напомним, что 11 аэропортов на юге и в центральной части России были закрыты 24 февраля 2022 года в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Помимо Белгорода, ограничение на полёты продолжает действовать в Анапе, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

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#Александра Склярова#Общество#Аэропорт#Белгородская область#Ограничение полётов
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