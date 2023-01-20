Этим летом белгородцы смогут устроиться на работу в санаторий «Бригантина Белогорья»

Posted Сегодня, 21:10
Published Сегодня, 21:10
Modified Сегодня, 21:12
Updated Сегодня, 21:12
Во время вечернего прямого эфира губернатору области Вячеславу Гладкову поступило сразу несколько вопросов касательно санатория «Бригантина Белогорья». Один из жителей спросил, будут ли продаваться путёвки в санаторий в Евпатории.
Они пока не продаются, и мы не знаем, будут ли. В первую очередь хотим отправить туда детей из приграничья. Возможно, будем выставлять часть путёвок на продажу, но пока ничего не известно. Давайте вместе обсудим и примем решение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Второй вопрос касался свободных вакансий: смогут ли желающие белгородцы этим летом устроиться в санаторий на работу. Глава региона ответил, что такая возможность есть.
У нас есть постоянный персонал, потому что в свою собственность мы брали действующий санаторий. Но временный персонал тоже будем набирать. Думаю, что во второй половине февраля начнут появляться вакансии, так что следите.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области