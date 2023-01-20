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Posted Сегодня, 21:10

Published Сегодня, 21:10

Modified Сегодня, 21:12

Updated Сегодня, 21:12

Этим летом белгородцы смогут устроиться на работу в санаторий «Бригантина Белогорья»

Сегодня, 21:10
Фото: правительство Белгородской области
санаторий "Бригантина" в Евпатории
Свободные вакансии станут известны в конце зимы. Также глава региона отметил, что в первую очередь на отдых в санаторий отправятся дети из приграничья.

Во время вечернего прямого эфира губернатору области Вячеславу Гладкову поступило сразу несколько вопросов касательно санатория «Бригантина Белогорья». Один из жителей спросил, будут ли продаваться путёвки в санаторий в Евпатории.

Они пока не продаются, и мы не знаем, будут ли. В первую очередь хотим отправить туда детей из приграничья. Возможно, будем выставлять часть путёвок на продажу, но пока ничего не известно. Давайте вместе обсудим и примем решение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Второй вопрос касался свободных вакансий: смогут ли желающие белгородцы этим летом устроиться в санаторий на работу. Глава региона ответил, что такая возможность есть.

У нас есть постоянный персонал, потому что в свою собственность мы брали действующий санаторий. Но временный персонал тоже будем набирать. Думаю, что во второй половине февраля начнут появляться вакансии, так что следите.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Санаторий#Бригантина Белогорья
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