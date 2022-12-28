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Милёхин ответил, кто попадёт в санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму

Сегодня, 13:15
Фото: Яндекс. Карты
Министр образования Белгородской области рассказал, что в январе 2023 года пройдёт заседание координационного совета, где окончательно утвердят порядок направления детей в санаторий. Об этом он заявил в ходе прямого эфира.

Жители региона интересуются, как и когда можно будет записать детей на отдых в санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму.

Замгубернатора — глава областного минобра Андрей Милёхин ответил, что в январе 2023 года планируется заседание координационного совета. На встрече должны утвердить порядок приёма детей в санаторий, формирование списков и педагогические программы.

«„Бригантина Белогорья“ — это санаторий, и мы понимаем, что санаторно-курортное лечение определяется только по показанию врачей», — подчеркнул министр образования.

Оздоровительный центр находится в Крыму. На сегодняшний день на объекте ведутся ремонтные работы. На эти цели было направлено около 2 млрд рублей. Планируется, что обновлённая «Бригантина Белогорья» откроется в 2023 году.

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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Крым#Андрей Милёхин#Санаторий#Бригантина Белогорья#Дети
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