Милёхин ответил, кто попадёт в санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму

Жители региона интересуются, как и когда можно будет записать детей на отдых в санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму.
Замгубернатора — глава областного минобра Андрей Милёхин ответил, что в январе 2023 года планируется заседание координационного совета. На встрече должны утвердить порядок приёма детей в санаторий, формирование списков и педагогические программы.
«„Бригантина Белогорья“ — это санаторий, и мы понимаем, что санаторно-курортное лечение определяется только по показанию врачей», — подчеркнул министр образования.
Оздоровительный центр находится в Крыму. На сегодняшний день на объекте ведутся ремонтные работы. На эти цели было направлено около 2 млрд рублей. Планируется, что обновлённая «Бригантина Белогорья» откроется в 2023 году.