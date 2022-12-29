Детей военнослужащих предложили включить в первую смену лагеря «Бригантина Белогорья»

Главе региона Вячеславу Гладкову предложили отправить в «Бригантину Белогорья» в первую смену детей погибших и участвующих в боевых действиях военнослужащих, а также детей, получивших ранения на территории области. Губернатор решил посоветоваться по этому вопросу с белгородцами.