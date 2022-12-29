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Детей военнослужащих предложили включить в первую смену лагеря «Бригантина Белогорья»

Сегодня, 07:20
Фото: 1MI
В Сети губернатор поинтересовался у белгородцев, согласны ли они с тем, что детей военнослужащих следует отправить в санаторий в первую смену.
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Дети

Главе региона Вячеславу Гладкову предложили отправить в «Бригантину Белогорья» в первую смену детей погибших и участвующих в боевых действиях военнослужащих, а также детей, получивших ранения на территории области. Губернатор решил посоветоваться по этому вопросу с белгородцами.

«Мне кажется, в этом большая человеческая справедливость. Но хотел бы посоветоваться с вами, дорогие друзья, и услышать ваше мнение», — отметил Гладков.

Чиновник попросил рассказать, согласны люди с этим предложением или нет, а также уточнить, по каким причинам.

Накануне глава министерства образования области Андрей Милёхин рассказал, что в январе 2023 года пройдёт заседание координационного совета, где утвердят порядок направления детей в лагерь.

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#Наталья Корявых#Общество#Дети#Белгородская область#Крым#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Детский лагерь#Санаторий#Бригантина Белогорья#Военнослужащие#Раненые
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