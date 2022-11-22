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Белгородское правительство показало проект обновлённой «Бригантины» в Крыму

Сегодня, 08:10
Фото: правительство Белгородской области
санаторий "Бригантина" в Евпатории
Дети смогут отдохнуть в санатории в следующем году. Отбор детей по тематическим сменам начнётся в конце 2022 года.

В Белгородском правительстве показали, как будет выглядеть обновлённая «Бригантина» в Евпатории. Детей отправят туда уже в следующем году. В конце этого года начнётся отбор детей по тематическим сменам.

Для отбора в регионе создадут наблюдательный совет. Он будет состоять из педагогов и общественных деятелей. Также разработают прозрачную систему отбора детей, которые поедут отдыхать в Крым.

Ранее сообщалось, что санаторий должны отремонтировать в 2023 году. На объекте в сентябре были задействованы 315 человек. Ремонтные работы велись в пяти корпусах. На ремонт регион потратит 1,8 млрд рублей. 

 

санаторий "Бригантина" в Евпаториисанаторий "Бригантина" в Евпатории
санаторий "Бригантина" в Евпатории
Фото: правительство Белгородской области
Капремонт «Бригантины Белогорья» в Крыму должны закончить в 2023 году
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#Наталья Корявых#Общество#Крым#Евпатория#Санаторий Бригантина#Как будет выглядеть детский санаторий в Крыму
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