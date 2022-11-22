Белгородское правительство показало проект обновлённой «Бригантины» в Крыму

В Белгородском правительстве показали, как будет выглядеть обновлённая «Бригантина» в Евпатории. Детей отправят туда уже в следующем году. В конце этого года начнётся отбор детей по тематическим сменам.
Для отбора в регионе создадут наблюдательный совет. Он будет состоять из педагогов и общественных деятелей. Также разработают прозрачную систему отбора детей, которые поедут отдыхать в Крым.
Ранее сообщалось, что санаторий должны отремонтировать в 2023 году. На объекте в сентябре были задействованы 315 человек. Ремонтные работы велись в пяти корпусах. На ремонт регион потратит 1,8 млрд рублей.