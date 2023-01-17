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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Старом Осколе спустя сутки не решили проблему с водой

Сегодня, 07:23
Фото: Telegram-канал «Просто Чесноков»
Аварийно-восстановительные работы на канализационно-насосной станции продолжаются. Специалисты работали всю ночь, сообщил глава городского округа Андрей Чесноков.

На КНС-4 продолжаются восстановительные работы. Сообщается, что специалисты работали всю ночь.

Сложностей добавило полное затопление машинного отделения — более 7 тыс. кубометров стоков. Воду теперь откачивают. На месте организовали оперштаб.

По данным чиновника, пока ведётся просушка установок. Далее рабочие отсекут повреждённый участок, а стоки переведут на параллельный. Также они заменят один из электродвигателей насоса для восстановления работы канализационной станции, а затем проведут ремонт в коллекторе.

Тем временем в городе ограничивают горячее водоснабжение.

Напомним, об аварии с водоснабжением в Старом Осколе стало известно накануне. Почти сутки без воды были несколько кварталов юго-западной и центральной частей города.

Видео: страница Андрея Чеснокова ВК
Крупная коммунальная авария оставила Старый Оскол без горячей и холодной воды
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#Наталья Корявых#Водоснабжение#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Вода#Авария#Видео
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