В Старом Осколе спустя сутки не решили проблему с водой

По данным чиновника, пока ведётся просушка установок. Далее рабочие отсекут повреждённый участок, а стоки переведут на параллельный. Также они заменят один из электродвигателей насоса для восстановления работы канализационной станции, а затем проведут ремонт в коллекторе.