В Старом Осколе спустя сутки не решили проблему с водой

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
На КНС-4 продолжаются восстановительные работы. Сообщается, что специалисты работали всю ночь.
Сложностей добавило полное затопление машинного отделения — более 7 тыс. кубометров стоков. Воду теперь откачивают. На месте организовали оперштаб.
По данным чиновника, пока ведётся просушка установок. Далее рабочие отсекут повреждённый участок, а стоки переведут на параллельный. Также они заменят один из электродвигателей насоса для восстановления работы канализационной станции, а затем проведут ремонт в коллекторе.
Тем временем в городе ограничивают горячее водоснабжение.
Напомним, об аварии с водоснабжением в Старом Осколе стало известно накануне. Почти сутки без воды были несколько кварталов юго-западной и центральной частей города.