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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Крупная коммунальная авария оставила Старый Оскол без горячей и холодной воды

Сегодня, 15:10
Фото: администрация Старого Оскола
В Старом Осколе почти сутки без воды несколько кварталов юго-западной и центральной частей города.

Воду коммунальщики отключили из-за крупной поломки на главной насосной станции №4 в районе слободы Ямская. Было нарушено водоотведение на напорном коллекторе объекта.

Чтобы провести ремонт, коммунальщикам пришлось остановить 12 КНС. Сначала отключили горячую воду, чтобы уменьшить количество стоков.

А позже перекрыли и холодную воду. Из-за порыва водопровода в проходном канале на повысительной линии к высоткам без воды оставили пять домов в микрорайоне Олимпийский северо-восточной части Старого Оскола.

«Авария не касается систем отопления, батареи в квартирах останутся горячими. Холодное водоснабжение отключать не планируется, но в случае необходимости оповестим жителей заблаговременно и организуем подвоз воды», - написал в своем telegram-канале глава Староооскольского округа Андрей Чесноков.

 На  КНС-4 откачали воду с при`много отделения. Специалисты водоканала оценили масштабы аварии. Устранить последствия местная власть пообещала в течение суток.

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#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#ЖКХ#Авария#Водоснабжение
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