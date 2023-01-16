Крупная коммунальная авария оставила Старый Оскол без горячей и холодной воды

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Воду коммунальщики отключили из-за крупной поломки на главной насосной станции №4 в районе слободы Ямская. Было нарушено водоотведение на напорном коллекторе объекта.
Чтобы провести ремонт, коммунальщикам пришлось остановить 12 КНС. Сначала отключили горячую воду, чтобы уменьшить количество стоков.
А позже перекрыли и холодную воду. Из-за порыва водопровода в проходном канале на повысительной линии к высоткам без воды оставили пять домов в микрорайоне Олимпийский северо-восточной части Старого Оскола.
«Авария не касается систем отопления, батареи в квартирах останутся горячими. Холодное водоснабжение отключать не планируется, но в случае необходимости оповестим жителей заблаговременно и организуем подвоз воды», - написал в своем telegram-канале глава Староооскольского округа Андрей Чесноков.
На КНС-4 откачали воду с при`много отделения. Специалисты водоканала оценили масштабы аварии. Устранить последствия местная власть пообещала в течение суток.