Сколько белгородцев стали получать нормальную воду по итогам 2022 года

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По словам замгубернатора, в 2022 году по программам водоснабжения работы были запланированы на 388 объектах области. С учётом того, что 103 из них оказались двухгодичными, удалось выполнить 378 «мероприятий».
Что касается бюджета, то в прошлом году усвоили 3,6 млрд рублей. Осталось 324 млн — их собираются потратить на очистные сооружения в Старом Осколе.
Полежаев также рассказал, что по итогам 2022 года 76,5 тыс. человек перестали испытывать дефицит питьевой воды летом. 52 тыс. стали получать нормативную воду, а 28 тыс. — бесперебойное водоснабжение.
Губернатор Вячеслав Гладков доклад своего зама принял и отметил, что нужен качественный отчёт по проделанной работе.
За миллиардами вложенных рублей люди должны видеть конкретные объекты — улучшение качества воды, поступающей в их квартиры. Нужен отчёт по доведению информации до районов, сельских поселений, микрорайонов ИЖС. Мне хотелось бы, чтобы информация доводилась через наружную рекламу, через соцсети, традиционные СМИ. Это один из самых больших запросов населения.
Вячеслав Гладков
Также глава региона отметил, что люди не всегда видят результат проделанной на сетях водоснабжения работы: так, например, после ремонта или переезда человек, который раньше жил в старой квартире, «где потолок на голову сыпался», разницу видит сразу, то с водой немного по-другому. Поэтому, необходимо объяснять людям, какая работа и где была выполнена.
Не везде происходит замена водопроводных труб, из-за этого люди не всегда ощущают в течение короткого времени изменения в водоснабжении. И не очень понимают, выполнили или нет, обманула власть или выполнила свои обещания. Если что-то не сделали или недоделали, то люди молчать не будут. Нам очень нужна обратная реакция.
Вячеслав Гладков
Губернатор попросил своих подчинённых включить в ежегодные отчеты информацию о доведении до жителей данных касаемо дорог, инициативных проектов и программ водоснабжения.