Сколько белгородцев стали получать нормальную воду по итогам 2022 года

Также глава региона отметил, что люди не всегда видят результат проделанной на сетях водоснабжения работы: так, например, после ремонта или переезда человек, который раньше жил в старой квартире, «где потолок на голову сыпался», разницу видит сразу, то с водой немного по-другому. Поэтому, необходимо объяснять людям, какая работа и где была выполнена.