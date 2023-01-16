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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Часть Шебекинского горокруга на время осталась без света, есть перебои с водой

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
В приграничном регионе зафиксировали частичное отключение электроэнергии. Из-за этого наблюдаются проблемы с водоснабжением. Аварийные службы уже работают на месте, сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов.

В Шебекинском горокруге частично отключилось электричество. В связи с этим наблюдаются перебои с водой. Аварийные службы уже устраняют неисправности. Завершить работы должны к 15:00.

Дополнение. В пресс-службе филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» сообщили, что в 11:51 в Шебекино полностью восстановили электроснабжение предприятий и жителей города.

Утром в муниципалитете было громко, однако точно неизвестно, связаны ли эти два обстоятельства.

Напомним, накануне Шебекино вновь попало под обстрел. Губернатор Вячеслав Гладков ранее подтвердил, что снаряды ВСУ попали в торговые ряды на рынке. По данным главы региона, никто не пострадал.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Владимир Жданов#Электроэнергия#Общество#Водоснабжение#Частичное отключение
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