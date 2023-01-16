Часть Шебекинского горокруга на время осталась без света, есть перебои с водой

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В Шебекинском горокруге частично отключилось электричество. В связи с этим наблюдаются перебои с водой. Аварийные службы уже устраняют неисправности. Завершить работы должны к 15:00.
Дополнение. В пресс-службе филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» сообщили, что в 11:51 в Шебекино полностью восстановили электроснабжение предприятий и жителей города.
Утром в муниципалитете было громко, однако точно неизвестно, связаны ли эти два обстоятельства.
Напомним, накануне Шебекино вновь попало под обстрел. Губернатор Вячеслав Гладков ранее подтвердил, что снаряды ВСУ попали в торговые ряды на рынке. По данным главы региона, никто не пострадал.