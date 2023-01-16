Несколько микрорайонов в Старом Осколе на сутки могут остаться без горячей воды

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В Старом Осколе отключили горячую воду из-за аварии. Произошло нарушение водоотведения на напорном коллекторе в районе слободы Ямской.
Горячей воды нет в микрорайоне Углы, в Юго-Западной и Центральной части города. Специалисты занимаются устранением последствий аварии. Уточняется, что на работу уйдут сутки.
Напомним, губернатор Вячеслав Гладков ранее назвал ситуацию с водой в Старом Осколе катастрофой. Горожанка жаловалась главе региона на то, что вся улица Ватутина осталась без холодной воды из-за очередного порыва труб холодного водоснабжения.