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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Несколько микрорайонов в Старом Осколе на сутки могут остаться без горячей воды

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI
Отключение воды произошло из-за нарушения водоотведения на напорном коллекторе в районе слободы Ямской, сообщил глава городского округа Андрей Чесноков.

В Старом Осколе отключили горячую воду из-за аварии. Произошло нарушение водоотведения на напорном коллекторе в районе слободы Ямской.

Горячей воды нет в микрорайоне Углы, в Юго-Западной и Центральной части города. Специалисты занимаются устранением последствий аварии. Уточняется, что на работу уйдут сутки.

Напомним, губернатор Вячеслав Гладков ранее назвал ситуацию с водой в Старом Осколе катастрофой. Горожанка жаловалась главе региона на то, что вся улица Ватутина осталась без холодной воды из-за очередного порыва труб холодного водоснабжения.

Вячеслав Гладков назвал катастрофой ситуацию с водой в Старом Осколе
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#Наталья Корявых#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Водоснабжение#Авария#Город
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