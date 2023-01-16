Несколько микрорайонов в Старом Осколе на сутки могут остаться без горячей воды

Напомним, губернатор Вячеслав Гладков ранее назвал ситуацию с водой в Старом Осколе катастрофой. Горожанка жаловалась главе региона на то, что вся улица Ватутина осталась без холодной воды из-за очередного порыва труб холодного водоснабжения.