Качество ремонта детского сада в Старом Осколе проверит специальная комиссия

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Женщина рассказала, что в раздевалке дует от окна, и попросила градоуправленца помочь разобраться в ситуации.
Мэр пообещал организовать комиссионный выезд на объект и пригласить землячку принять в нём участие. В ходе инспекции сделают все необходимые замеры температуры и ещё раз осмотрят дошкольное учреждение вместе со специалистами Роспотребнадзора. Но пока, отметил чиновник, жалоб на прохладу в этом детском саду юго-западной части города от других родителей не поступало.
«В детском саду при подготовке к осенне-зимнему периоду проводилась работа по дополнительному утеплению стеклопакетов и оконных рам. Если выявим нарушение, в кратчайшие сроки устраним», - констатировал факты глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.