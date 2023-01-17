Качество ремонта детского сада в Старом Осколе проверит специальная комиссия

Мэр пообещал организовать комиссионный выезд на объект и пригласить землячку принять в нём участие. В ходе инспекции сделают все необходимые замеры температуры и ещё раз осмотрят дошкольное учреждение вместе со специалистами Роспотребнадзора. Но пока, отметил чиновник, жалоб на прохладу в этом детском саду юго-западной части города от других родителей не поступало.