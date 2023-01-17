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Posted Сегодня, 18:57

Published Сегодня, 18:57

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Качество ремонта детского сада в Старом Осколе проверит специальная комиссия

Сегодня, 18:57
Фото: 1MI
Мама ребёнка, который посещает детский сад «Колокольчик» в Старом Осколе, пожаловалась Андрею Чеснокову на сквозняк в раздевалке и плохой вид фасада здания.

Женщина рассказала, что в раздевалке дует от окна, и попросила градоуправленца помочь разобраться в ситуации.

Мэр пообещал организовать комиссионный выезд на объект и пригласить землячку принять в нём участие. В ходе инспекции сделают все необходимые замеры температуры и ещё раз  осмотрят дошкольное учреждение вместе со специалистами Роспотребнадзора. Но пока, отметил чиновник, жалоб на прохладу в этом  детском саду юго-западной части города от других родителей не поступало.

«В детском саду при подготовке к осенне-зимнему периоду проводилась работа по дополнительному утеплению стеклопакетов и оконных рам. Если выявим нарушение, в кратчайшие сроки устраним», - констатировал факты глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.

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#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Детский сад#Сквозняк#Жалобы родителей#Татьяна Панарина
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