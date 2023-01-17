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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

75 млн рублей федеральных средств потратят на ремонт ЦМИ в Старом Осколе

Сегодня, 06:22
Фото: 1MI
Белгородская область получит субсидию в 147 млн рублей на развитие молодёжной политики, которую выиграли в федеральном конкурсе Росмолодёжи.
Большую часть средств потратят на ремонт Старооскольского ЦМИ. Реконструкцию Центра молодёжных инициатив планируют начать в текущем году. Сейчас готовят проектно-сметную документацию.  
 
Местные власти обещают сделать центр более комфортным для молодежи и учесть все детали - от инженерных сетей до брендирования. Здесь оборудуют зоны нетворкинга, студию звукозаписи. Откроют молодежное кафе и офис для волонтёров.  Переделают фасад, инженерные коммуникации, в том числе и систему кондиционирования.
 
Здание построили в 1976 году. В советские годы в нём был кинотеатр  «Октябрь»,  позже – ресторан. Текущий ремонт проводили почти 20 лет назад. А в 21-ом году капитально обновляли площадь перед ЦМИ.
#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Ремонт ЦМИ#Федеральная субсидия
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