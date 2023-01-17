75 млн рублей федеральных средств потратят на ремонт ЦМИ в Старом Осколе

Большую часть средств потратят на ремонт Старооскольского ЦМИ. Реконструкцию Центра молодёжных инициатив планируют начать в текущем году. Сейчас готовят проектно-сметную документацию.
Местные власти обещают сделать центр более комфортным для молодежи и учесть все детали - от инженерных сетей до брендирования. Здесь оборудуют зоны нетворкинга, студию звукозаписи. Откроют молодежное кафе и офис для волонтёров. Переделают фасад, инженерные коммуникации, в том числе и систему кондиционирования.
Здание построили в 1976 году. В советские годы в нём был кинотеатр «Октябрь», позже – ресторан. Текущий ремонт проводили почти 20 лет назад. А в 21-ом году капитально обновляли площадь перед ЦМИ.