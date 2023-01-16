В Старом Осколе у машины отвалилось колесо и влетело во встречное авто: видео

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Старом Осколе 16 января в микрорайоне Северный произошло ДТП с участием двух автомобилей. У иномарки Citroen оторвалось колесо и влетело во встречную машину. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.
Накануне в Белгороде на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гагарина столкнулись четыре автомобиля. Водитель Kia не выдержал безопасную дистанцию с Audi и врезался в неё. Далее водитель столкнулся с Renault и Ford. В аварии пострадал мужчина за рулём Renault.
Также произошло ДТП в Губкинском горокруге. Женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась, а автомобилистка пострадала.