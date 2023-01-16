В Старом Осколе у машины отвалилось колесо и влетело во встречное авто: видео

Накануне в Белгороде на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гагарина столкнулись четыре автомобиля. Водитель Kia не выдержал безопасную дистанцию с Audi и врезался в неё. Далее водитель столкнулся с Renault и Ford. В аварии пострадал мужчина за рулём Renault.