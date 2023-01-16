Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Старом Осколе у машины отвалилось колесо и влетело во встречное авто: видео

Сегодня, 12:49
Фото: Telegram-канал «ЧП Старый Оскол»
ДТП произошло в микрорайоне Северный 16 января. Колесо оторвалось у автомобиля Citroen, сообщает Telegram-канал «ЧП Старый Оскол».
Сюжет
ДТП

В Старом Осколе 16 января в микрорайоне Северный произошло ДТП с участием двух автомобилей. У иномарки Citroen оторвалось колесо и влетело во встречную машину. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

Накануне в Белгороде на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гагарина столкнулись четыре автомобиля. Водитель Kia не выдержал безопасную дистанцию с Audi и врезался в неё. Далее водитель столкнулся с Renault и Ford. В аварии пострадал мужчина за рулём Renault.

Также произошло ДТП в Губкинском горокруге. Женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась, а автомобилистка пострадала.

Видео: группа "Старый Оскол STOG" в ВК
Фото: Telegram-канал «ЧП Старый Оскол»
В тройном ДТП с «Газелью» в Белгородской области погибла женщина
Узнать подробнее
Читайте также:
В ДТП в Воронежской области погибли белгородка и 9-летний ребёнокВ тройном ДТП с участием бетономешалки в Белгороде пострадала пенсионеркаВ страшной аварии под Воронежем в новогодние праздники погибла врач из Старого Оскола
#Видео#Колесо#Наталья Корявых#Происшествия#ДТП#Белгородская область#Старый Оскол#Авария#Автомобиль
Подпишитесь
Военнослужащих в форме не пустили в паб «Гвозди» в Белгороде
Сегодня, 14:38
Компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам продлили до конца марта
Сегодня, 15:06
Кто представляет Белгородскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи
Сегодня, 13:10
«Эмоции жуткие, очень страшно»: сотрудники рынка рассказали о прилёте под Белгородом
Сегодня, 13:19
Откроют ли проблемный детский сад № 4 в Майском после очередной проверки?
Сегодня, 14:07
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Белгорода в 2023 году?
Сегодня, 13:46