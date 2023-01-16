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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

«Ведётся обстрел»: жителей села под Белгородом попросили срочно уйти в укрытия

Сегодня, 06:35
Фото: Bel.ru

Жители белгородской Солнцевки получили СМС об обстреле

Официальной информации о последствиях на земле или пострадавших не было. Рассылку местные жители получили утром 16 января.
Сюжет
Обстрел

Село в приграничном Белгородском районе попало под обстрел ВСУ. Судя по рассылке РСЧС, в этот раз под огнём оказалась Солнцевка. Местных жителей попросили спуститься в укрытия.

Информации о последствиях на земле, а также о пострадавших не поступало.

Отметим, что в минувшем году решался вопрос о введении режима ЧС в Солнцевке.

Накануне под обстрел ВСУ в очередной раз попал город Шебекино. Прилетело по местному рынку. Пострадавших нет, но повреждения получили торговые ряды.

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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Белгородский район#Солнцевка#Обстрел ВСУ#Смс#Предупреждения#Укрытия#Инна Рогова
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