«Ведётся обстрел»: жителей села под Белгородом попросили срочно уйти в укрытия

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:36
Село в приграничном Белгородском районе попало под обстрел ВСУ. Судя по рассылке РСЧС, в этот раз под огнём оказалась Солнцевка. Местных жителей попросили спуститься в укрытия.
Информации о последствиях на земле, а также о пострадавших не поступало.
Отметим, что в минувшем году решался вопрос о введении режима ЧС в Солнцевке.
Накануне под обстрел ВСУ в очередной раз попал город Шебекино. Прилетело по местному рынку. Пострадавших нет, но повреждения получили торговые ряды.