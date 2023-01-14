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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

При обстрелах Устинки в Белгородском районе были повреждены 19 домов

Сегодня, 08:19
Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Устинки в Белгородском районе
Из них 11 уже восстановили, а ещё в шести работы близки к завершению, сообщил Вячеслав Гладков. Кроме того, дочери погибшего при обстрелах 80-летнего мужчины пообещали выплатить положенные деньги на следующей неделе.

Вероятно, речь идёт о гибели мужчины при обстреле Устинки 18 ноября. Он стоял во дворе, когда со стороны Украины прилетели первые снаряды. Его дочь положенные за смерть родственника деньги до сих пор не получила. Вячеслав Гладков дал поручение Владимиру Перцеву перечислить средства на следующей неделе.

При обстрелах села в Белгородском районе пострадало 19 домов. 11 из них на сегодня восстановили, ещё в шести работы находятся в финальной стадии. По трём домам, в том числе по дому погибшего, проводят экспертизу, после чего примут решение о восстановлении.

В последний раз об обстреле села Устинка сообщалось 5 января. Тогда жители получали СМС-сообщения об обстреле и с просьбой спрятаться в укрытия.

обстрел Устинки в Белгородском районеобстрел Устинки в Белгородском районе
обстрел Устинки в Белгородском районе
Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова
#Евгений Грицков#Происшествия#Операция на Украине#Белгородский район#Устинка#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Повреждённые дома#Выплаты родственникам погибших
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