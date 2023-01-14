При обстрелах Устинки в Белгородском районе были повреждены 19 домов

При обстрелах села в Белгородском районе пострадало 19 домов. 11 из них на сегодня восстановили, ещё в шести работы находятся в финальной стадии. По трём домам, в том числе по дому погибшего, проводят экспертизу, после чего примут решение о восстановлении.