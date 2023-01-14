При обстрелах Устинки в Белгородском районе были повреждены 19 домов

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Вероятно, речь идёт о гибели мужчины при обстреле Устинки 18 ноября. Он стоял во дворе, когда со стороны Украины прилетели первые снаряды. Его дочь положенные за смерть родственника деньги до сих пор не получила. Вячеслав Гладков дал поручение Владимиру Перцеву перечислить средства на следующей неделе.
При обстрелах села в Белгородском районе пострадало 19 домов. 11 из них на сегодня восстановили, ещё в шести работы находятся в финальной стадии. По трём домам, в том числе по дому погибшего, проводят экспертизу, после чего примут решение о восстановлении.
В последний раз об обстреле села Устинка сообщалось 5 января. Тогда жители получали СМС-сообщения об обстреле и с просьбой спрятаться в укрытия.