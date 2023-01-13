Гладкова попросили переселить бабушку с животными из приграничья в безопасное место

Днём 13 января губернатор посетил два приграничных села Белгородской области, обстрел которых ведётся почти ежедневно. Из этих сёл вывезли почти всех жителей, кроме девяти человек. В их числе и бабушка с курами, кошками и собаками, которых она кормит и не может просто так бросить.