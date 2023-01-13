Гладкова попросили переселить бабушку с животными из приграничья в безопасное место

Posted Сегодня, 20:47
Published Сегодня, 20:47
Modified Сегодня, 20:49
Updated Сегодня, 20:49
Днём 13 января губернатор посетил два приграничных села Белгородской области, обстрел которых ведётся почти ежедневно. Из этих сёл вывезли почти всех жителей, кроме девяти человек. В их числе и бабушка с курами, кошками и собаками, которых она кормит и не может просто так бросить.
Жительница области, увидев эту новость, решила попросить губернатора в вечернем прямом эфире увезти бабушку и её животных в безопасное и спокойное место, но, по словам главы региона, уезжать женщина не хочет.
Бабушка, о которой вы говорите, уже выезжала из села, но прошло несколько дней, и она снова вернулась. Она мне рассказала сегодня, что вернулась к своим собачкам и кошкам, переживает за них. Силой мы не можем вывезти людей, поэтому каждый день к ней приезжает глава села, дружинники. Все привозят ей еду, смотрят за её безопасностью. Надеемся, что мы всё-таки сможем убедить всех уехать в другое место.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области