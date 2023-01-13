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Posted Сегодня, 20:47

Published Сегодня, 20:47

Modified Сегодня, 20:49

Updated Сегодня, 20:49

Гладкова попросили переселить бабушку с животными из приграничья в безопасное место

Сегодня, 20:47
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Бабушка из приграничного села.
Но бабушка, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, переезжать не хочет.

Днём 13 января губернатор посетил два приграничных села Белгородской области, обстрел которых ведётся почти ежедневно. Из этих сёл вывезли почти всех жителей, кроме девяти человек. В их числе и бабушка с курами, кошками и собаками, которых она кормит и не может просто так бросить.

Жительница области, увидев эту новость, решила попросить губернатора в вечернем прямом эфире увезти бабушку и её животных в безопасное и спокойное место, но, по словам главы региона, уезжать женщина не хочет.

Бабушка, о которой вы говорите, уже выезжала из села, но прошло несколько дней, и она снова вернулась. Она мне рассказала сегодня, что вернулась к своим собачкам и кошкам, переживает за них. Силой мы не можем вывезти людей, поэтому каждый день к ней приезжает глава села, дружинники. Все привозят ей еду, смотрят за её безопасностью. Надеемся, что мы всё-таки сможем убедить всех уехать в другое место.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Приграничье
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